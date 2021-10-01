"Вест Хэм" переманил ведущего скаута "Сити"

"Вест Хэм" объявил о назначении Роба Ньюмана главой департамента по комплектации состава (Head of Recruitment).

Предыдущие 12 лет Ньюман провел в "Манчестер Сити" в качестве ведущего скаута, собрав целую команду специалистов по поиску талантов на всех участках планеты.



Теперь 57-летний Ньюман будет помогать с трансферами главному тренеру "молотобойцев" Дэвиду Мойесу, который до этого полагался на свое чутье и был весьма успешен.



Именно по инициативе Мойеса "Вест Хэм" совершил такие приобретения, как Томаш Соучек, Владимир Цоуфал и Джаррод Боуэн.