"Вест Хэм" переманил ведущего скаута "Сити"
"Вест Хэм" объявил о назначении Роба Ньюмана главой департамента по комплектации состава (Head of Recruitment).
Предыдущие 12 лет Ньюман провел в "Манчестер Сити" в качестве ведущего скаута, собрав целую команду специалистов по поиску талантов на всех участках планеты.
Теперь 57-летний Ньюман будет помогать с трансферами главному тренеру "молотобойцев" Дэвиду Мойесу, который до этого полагался на свое чутье и был весьма успешен.
Именно по инициативе Мойеса "Вест Хэм" совершил такие приобретения, как Томаш Соучек, Владимир Цоуфал и Джаррод Боуэн.
01.10.2021 15:00
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Последние комментарии:
Ага, переманил)))) Сити взял и отдалDDDDd
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Крысы бегут с тонущего голубого корыта. И это только начало.
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У шитюков был скаут?!
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не особо большое имя в мировом футболе
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даже никчемные молотки абасцали бестрофейный нольсити
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И что этот скаут нашел? У каличей особо удачных покупок и не было за последний год
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КОРОЛИ!!!!
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с этой хуйни и переманивать то нечего
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