"Вест Хэм" переманил ведущего скаута "Сити"

Дэвид Мойес и Роб Ньюман "Вест Хэм" объявил о назначении Роба Ньюмана главой департамента по комплектации состава (Head of Recruitment).

Предыдущие 12 лет Ньюман провел в "Манчестер Сити" в качестве ведущего скаута, собрав целую команду специалистов по поиску талантов на всех участках планеты.

Теперь 57-летний Ньюман будет помогать с трансферами главному тренеру "молотобойцев" Дэвиду Мойесу, который до этого полагался на свое чутье и был весьма успешен.

Именно по инициативе Мойеса "Вест Хэм" совершил такие приобретения, как Томаш Соучек, Владимир Цоуфал и Джаррод Боуэн.


Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, Ньюман

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 588

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. makeewadim 01.10.2021 16:31 # makeewadim
    Ага, переманил)))) Сити взял и отдалDDDDd

    (ответить)

  2. apl-nash 01.10.2021 15:58 # apl-nash
    Крысы бегут с тонущего голубого корыта. И это только начало.

    (ответить)

  3. chelsea88 01.10.2021 15:47 # chelsea88
    У шитюков был скаут?!

    (ответить)

  4. blueswin 01.10.2021 15:37 # blueswin
    не особо большое имя в мировом футболе

    (ответить)

  5. frisby 01.10.2021 15:22 # frisby
    даже никчемные молотки абасцали бестрофейный нольсити

    (ответить)

  6. tursa 01.10.2021 15:17 # tursa
    И что этот скаут нашел? У каличей особо удачных покупок и не было за последний год

    (ответить)

  7. slash-lfc 01.10.2021 15:11 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!!

    (ответить)

  8. beatles-red 01.10.2021 15:11 # beatles-red
    с этой хуйни и переманивать то нечего

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: