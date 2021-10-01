Артета: "Это правильно, что каждое поражение ощущается как кризис"

Наставник "Арсенала" Микель Артета считает совершенно нормальным, что из каждого поражения его команды болельщики делают трагедию.

Прямо сейчас "Арсенал" может похвастать тремя победами подряд, но новый сезон Премьер-Лиги "канониры" начали с трех удручающих поражений.



В тот стартовый период фанаты много говорили, что "Арсенал" вновь оказался в кризисе, однако для Артеты ощущение близости кризиса не является проблемой.



"Думаю, это очень обязательное ощущение для большого клуба, когда любое поражение воспринимается как кризис".



"Ты должен выдерживать это давление. Если ты хочешь стать лучшим, то должен научиться справляться с этим".



"Ты должен понять, что от тебя ожидают совершенства. Все остальное — это недостаточно хорошо".



"К этому нас обязывает история. У нас великая история, и мы обладаем характером и настроем, чтобы быть амбициозными", — цитирует Артету Evening Standard.