Франк уверен, что Тоуни сможет получить вызов в сборную Англии
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк уверен, что его нападающий Айвен Тоуни сможет получить вызов в сборную Англии.
25-летнего Тоуни не оказалось среди 25 игроков, которых накануне наставник англичан Гарет Саутгейт вызвал на предстоящие матчи в отборе к ЧМ-2022, однако Айвен очень уверенно выглядит на старте нового сезона, и Франк советует своему подопечному не сбавлять обороты.
"Если Айвен продолжит играть так, как это это пока что делает, он определенно получит вызов. Думаю, Гарет уже обратил на него внимание, я бы ожидал этого".
"Гарет проделал великолепную работу в качестве главного тренера сборной Англии, его результаты говорят сами за себя, он очень внимателен к деталям, и я убежден, он следит за Айвеном. А дальше все зависит от того, чем ты уже обладаешь в составе".
"Но если Айвен и дальше будет играть таким образом, он постучится в дверь сборной", — цитирует Франка The Independent.
01.10.2021 13:00
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