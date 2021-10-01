Франк уверен, что Тоуни сможет получить вызов в сборную Англии

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк уверен, что его нападающий Айвен Тоуни сможет получить вызов в сборную Англии.

25-летнего Тоуни не оказалось среди 25 игроков, которых накануне наставник англичан Гарет Саутгейт вызвал на предстоящие матчи в отборе к ЧМ-2022, однако Айвен очень уверенно выглядит на старте нового сезона, и Франк советует своему подопечному не сбавлять обороты.



"Если Айвен продолжит играть так, как это это пока что делает, он определенно получит вызов. Думаю, Гарет уже обратил на него внимание, я бы ожидал этого".



"Гарет проделал великолепную работу в качестве главного тренера сборной Англии, его результаты говорят сами за себя, он очень внимателен к деталям, и я убежден, он следит за Айвеном. А дальше все зависит от того, чем ты уже обладаешь в составе".



"Но если Айвен и дальше будет играть таким образом, он постучится в дверь сборной", — цитирует Франка The Independent.