Роналду попросил быстрее доставлять до него мяч

Криштиану Роналду Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попросил главного тренера Оле Гуннара Сульшера и партнеров по команде быстрее доставлять до него мяч.

Роналду блестяще начал свой второй период в "Юнайтед", забив пять голов в пяти первых матчах после возвращения из "Ювентуса".

Однако Криштиану чувствует, что его результативность была бы выше, если бы "красные дьяволы" бодрее пасовали мяч на чужой половине поля, переходя в атаку.

Именно на это 36-летний португалец пожаловался Сульшеру и партнерам по раздевалке, сообщает ESPN.

Роналду также хочет, чтобы игроки оборонительной линии сразу делали на него передачи, минуя Поля Погба и Бруну Фернандеша, которые обычно располагаются в качестве атакующих полузащитников под Криштиану.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 2209

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kagawa 01.10.2021 13:54 # kagawa
    Чисто понял, что пора брать в свои руки тренерскую деятельность

    Сульшер всю карьеру выходил на замену на 5 минут, знает только как против уставшего соперника в конце играть.

    (ответить)

  2. empry 01.10.2021 13:08 # empry
    Оле не тренер. Просить его о таких вещах не имеет смысла. Один день команда играет. Другой защищается со всякими "Вильяреаллами" как команда чемпионшипа против чемпиона АПЛ.

    (ответить)

  3. nehta 01.10.2021 13:01 # nehta
    Какой же он топарёк!!!

    (ответить)

  4. ataman 01.10.2021 13:00 # ataman
    Такое же требование от Лукаку должно быть
    Хватить жевать и катать мяч, нужно сразу доставлять на него мячи

    (ответить)

  5. mancunia-planet 01.10.2021 12:42 # mancunia-planet
    Этого и нет как раз. Мяч плохо доставляется в атакующую линию, нет нормальных прострелов, пасов, навесов. Единственный кто пытается это делать всегда это Бруну. Над этим должен думать тренерский штаб, но так как они все там унылое гамно, ничего хорошего ждать и надеяться не стоит. Я уже заипался ждать столько сезонов они у руля. Зато блеа днк и прочие отговорки постоянно.

    (ответить)

  6. naby-keita 01.10.2021 12:15 # naby-keita
    дилемма Сульшера: кого из пары Погба-Фернандеш усадить на лавку?
    один из них Чемпион Мира, многократный чемпион Италии, обладатель трофеев с МЮ,
    а другой просто хороший игрок, который хорошо забивает с пенальти.

    (ответить)

  7. trent 01.10.2021 12:06 # trent
    Ну этому топу виднее, как добиваться побед и делать результат, чем всем остальным в этой команде (включая тренера) вместе взятым.

    (ответить)

  8. tursa 01.10.2021 12:06 # tursa
    Уже похудел от того в какое болото попал

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: