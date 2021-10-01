Роналду попросил быстрее доставлять до него мяч
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попросил главного тренера Оле Гуннара Сульшера и партнеров по команде быстрее доставлять до него мяч.
Роналду блестяще начал свой второй период в "Юнайтед", забив пять голов в пяти первых матчах после возвращения из "Ювентуса".
Однако Криштиану чувствует, что его результативность была бы выше, если бы "красные дьяволы" бодрее пасовали мяч на чужой половине поля, переходя в атаку.
Именно на это 36-летний португалец пожаловался Сульшеру и партнерам по раздевалке, сообщает ESPN.
Роналду также хочет, чтобы игроки оборонительной линии сразу делали на него передачи, минуя Поля Погба и Бруну Фернандеша, которые обычно располагаются в качестве атакующих полузащитников под Криштиану.
01.10.2021 12:00
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Последние комментарии:
Чисто понял, что пора брать в свои руки тренерскую деятельность
Сульшер всю карьеру выходил на замену на 5 минут, знает только как против уставшего соперника в конце играть.
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Оле не тренер. Просить его о таких вещах не имеет смысла. Один день команда играет. Другой защищается со всякими "Вильяреаллами" как команда чемпионшипа против чемпиона АПЛ.
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Какой же он топарёк!!!
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Такое же требование от Лукаку должно быть
Хватить жевать и катать мяч, нужно сразу доставлять на него мячи
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Этого и нет как раз. Мяч плохо доставляется в атакующую линию, нет нормальных прострелов, пасов, навесов. Единственный кто пытается это делать всегда это Бруну. Над этим должен думать тренерский штаб, но так как они все там унылое гамно, ничего хорошего ждать и надеяться не стоит. Я уже заипался ждать столько сезонов они у руля. Зато блеа днк и прочие отговорки постоянно.
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дилемма Сульшера: кого из пары Погба-Фернандеш усадить на лавку?
один из них Чемпион Мира, многократный чемпион Италии, обладатель трофеев с МЮ,
а другой просто хороший игрок, который хорошо забивает с пенальти.
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Ну этому топу виднее, как добиваться побед и делать результат, чем всем остальным в этой команде (включая тренера) вместе взятым.
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Уже похудел от того в какое болото попал
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