Роналду попросил быстрее доставлять до него мяч

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попросил главного тренера Оле Гуннара Сульшера и партнеров по команде быстрее доставлять до него мяч.

Роналду блестяще начал свой второй период в "Юнайтед", забив пять голов в пяти первых матчах после возвращения из "Ювентуса".



Однако Криштиану чувствует, что его результативность была бы выше, если бы "красные дьяволы" бодрее пасовали мяч на чужой половине поля, переходя в атаку.



Именно на это 36-летний португалец пожаловался Сульшеру и партнерам по раздевалке, сообщает ESPN.



Роналду также хочет, чтобы игроки оборонительной линии сразу делали на него передачи, минуя Поля Погба и Бруну Фернандеша, которые обычно располагаются в качестве атакующих полузащитников под Криштиану.