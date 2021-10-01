Шмейхель: "Очень доволен Сульшером и вижу прогресс"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель заявил, что доволен тем, как Оле Гуннар Сульшер справляется с работой главного тренера "красных дьяволов".
Несмотря на то, что в среду вечером "Юнайтед" лишь чудом вырвал победу 2:1 против "Вильярреала" в Лиге Чемпионов, игра "дьяволов" вновь оставила массу вопросов.
Однако Шмейхель всегда понимал, что процесс создания боеспособной команды будет сложным и долгим. Петер доволен, как "Юнайтед" развивается при Сульшере.
"Его дела идут довольно хорошо, как и дела клуба. Думаю, каждый понимал, сколько всего нужно изменить, когда он брался за работу".
"Он не сразу получил свою работу на постоянной основе, и эта работа далека от завершения, но я думаю, он очень хорошо справляется".
"Мы видим кучу заголовков вроде "Оле — вон!" Если вы так думаете, дайте мне другое имя. Имя того, кто сможет преобразить "Манчестер Юнайтед" за долю секунды. Я не вижу такого человека".
"Мне очень комфортно от того, что Оле является главным тренером "Манчестер Юнайтед". Он знает ДНК "Юнайтед", он понимает клуб и понимает, что нужно сделать сегодня, на следующей неделе и через пять лет".
"Думаю, это важно. Это обеспечивает последовательность. Каждый раз, когда нам удавалось достичь успеха, мы долго оставались на этой волне. Я очень доволен Оле и вижу прогресс", — сообщил Шмейхель talkSPORT.
01.10.2021 11:00
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Прогресс есть и очень немалый. Надеюсь, проработает на славу в маню ещё лет 10 не меньше.
Армия Луи ван гала!
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Болею за МЮ с 1987 года. Не представляете сколько таких же матчей видел под руководством СЭРа. А ведь САФ взял свой первый трофей с МЮ только на ЧЕТВЁРТЫЙ год. А за ПОЛ года до этого его хотели увольнять не только болельщики. И у САФа был опыт победу с "Абердином" и сборной Шотландии. Хотите другого тренера? Зидан? Расскажите по какой системе играл его Реал? Когда он брал трофеи у него был собран состав, игру которому поставил Папа Карло. Второй раз он в Реале ничего не показал. Конте-второй Моуринью, а как при нём играла команда мы знаем. Очень многие хотели Почеттино(признаюсь тоже этого хотел(. А ведь он обосрался с Брюгге, згоняв ничейный с полным составом, ещё каким, на естественной травке. Да уже за то какую работу проделал Оле, мы должны быть благодарны. А опыт придет. Тут ругали, что Фреда выпустил, так ведь вместо ЗАЩИТНИКА. И ведь замены сработали. Фред, Команд и Лингард поучаствовали в победном голе. Тут куча диванных знатоков, знающих лучше всех, что надо делать. Однако коуч почему-то Оле, А не вы.
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