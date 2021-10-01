Шмейхель: "Очень доволен Сульшером и вижу прогресс"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель заявил, что доволен тем, как Оле Гуннар Сульшер справляется с работой главного тренера "красных дьяволов".

Несмотря на то, что в среду вечером "Юнайтед" лишь чудом вырвал победу 2:1 против "Вильярреала" в Лиге Чемпионов, игра "дьяволов" вновь оставила массу вопросов.



Однако Шмейхель всегда понимал, что процесс создания боеспособной команды будет сложным и долгим. Петер доволен, как "Юнайтед" развивается при Сульшере.



"Его дела идут довольно хорошо, как и дела клуба. Думаю, каждый понимал, сколько всего нужно изменить, когда он брался за работу".



"Он не сразу получил свою работу на постоянной основе, и эта работа далека от завершения, но я думаю, он очень хорошо справляется".



"Мы видим кучу заголовков вроде "Оле — вон!" Если вы так думаете, дайте мне другое имя. Имя того, кто сможет преобразить "Манчестер Юнайтед" за долю секунды. Я не вижу такого человека".



"Мне очень комфортно от того, что Оле является главным тренером "Манчестер Юнайтед". Он знает ДНК "Юнайтед", он понимает клуб и понимает, что нужно сделать сегодня, на следующей неделе и через пять лет".



"Думаю, это важно. Это обеспечивает последовательность. Каждый раз, когда нам удавалось достичь успеха, мы долго оставались на этой волне. Я очень доволен Оле и вижу прогресс", — сообщил Шмейхель talkSPORT.