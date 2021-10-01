Фердинанд расстроен, что МЮ не купил Кьезу

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд расстроен, что "красные дьяволы" не купили вингера "Ювентуса" Федерико Кьезу.

23-летний Кьеза выступает за "Ювентус" после своего перехода из "Фиорентины" в октябре 2020, забив 15 голов и отдав 11 результативных передач в прошлом сезоне.



Но сватать Кьезу в Премьер-Лигу пресса принялась после блестящего для Федерико и его партнеров по сборной Италии Евро-2020.



В матче Лиги Чемпионов против "Челси" на текущей неделе Кьеза вновь подтвердил свой класс, забив единственный гол, и Фердинанду остается жалеть, что такой игрок не выступает за "Юнайтед".



"Он игрок огромной важности, и его сватали в некоторые клубы из Англии. Уверен, теперь они думают: "Почему мы не заполучили его?"



"Он просто великолепный футболист. Мы еще на Евро убедились, насколько он энергичен в своей игре. Он был главной голевой угрозой итальянцев, которые в итоге выиграли турнир", — сообщил Фердинанд BT Sport.