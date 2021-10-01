Фердинанд расстроен, что МЮ не купил Кьезу

Федерико Кьеза Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд расстроен, что "красные дьяволы" не купили вингера "Ювентуса" Федерико Кьезу.

23-летний Кьеза выступает за "Ювентус" после своего перехода из "Фиорентины" в октябре 2020, забив 15 голов и отдав 11 результативных передач в прошлом сезоне.

Но сватать Кьезу в Премьер-Лигу пресса принялась после блестящего для Федерико и его партнеров по сборной Италии Евро-2020.

В матче Лиги Чемпионов против "Челси" на текущей неделе Кьеза вновь подтвердил свой класс, забив единственный гол, и Фердинанду остается жалеть, что такой игрок не выступает за "Юнайтед".

"Он игрок огромной важности, и его сватали в некоторые клубы из Англии. Уверен, теперь они думают: "Почему мы не заполучили его?"

"Он просто великолепный футболист. Мы еще на Евро убедились, насколько он энергичен в своей игре. Он был главной голевой угрозой итальянцев, которые в итоге выиграли турнир", — сообщил Фердинанд BT Sport.


Метки Кьеза, Манчестер Юнайтед, Фердинанд, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 01.10.2021 10:41 # naby-keita
    Блят, Рио окончательно бошку снесло после того, как жена его бросила.
    Ну и нах еще 1 игрока губить???

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  2. slash-lfc 01.10.2021 10:17 # slash-lfc
    Тупой диплодок. Спермю должен всех подряд покупать? Санчо купили, 8 матчей 0 результативных действий. В красной помойке и такой топарь как Кьеза загнулся бы

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  3. superglor 01.10.2021 10:07 # superglor
    Как раз же вингеров МЮ не хватает, банановый бабун д'ор.

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  4. chr1s8rown 01.10.2021 10:04 # chr1s8rown
    Да пиздец он выносливый как дирк и недвед

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