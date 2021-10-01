Старридж перешел в австралийский "Перт Глори"

Даниэль Старридж Бывший нападающий "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Сити" Даниэль Старридж заключил однолетний контракт с австралийским клубом "Перт Глори".

Старридж сыграл 218 матчей в Премьер-Лиге, прежде чем отправился в турецкий "Трабзонспор" в 2019 году.

С "Трабзонспором" Даниэль попрощался еще в марте 2020 и с тех пор находился без клуба, однако сегодня было объявлено что 32-летний англичанин присоединился к "Перт Глори".

Добавим, ранее в своей карьере Старридж выиграл титул Премьер-Лиги, две Лиги Чемпионов и два Кубка Англии.


Метки Перт Глори, Старридж

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. electric 01.10.2021 10:26 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  2. blueswin 01.10.2021 09:55 # blueswin
    ну и смысл? лучше бы перешёл в какой нибудь Суонси с контратом в 2-3 года и играл себе важного игрока на поле, а нафиг эта Австралия? глупость

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  3. papka-legend 01.10.2021 09:47 # papka-legend
    Затерялся паря. Вернуть б его

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  4. yamateh 01.10.2021 09:10 # yamateh
    У Старриджа медаль АПЛ, а у Джи - 0.
    У Старриджа медаль ЛЧ, а у Джанлуиджи - 0.

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  5. true-manc 01.10.2021 09:03 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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