Старридж перешел в австралийский "Перт Глори"
Бывший нападающий "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Сити" Даниэль Старридж заключил однолетний контракт с австралийским клубом "Перт Глори".
Старридж сыграл 218 матчей в Премьер-Лиге, прежде чем отправился в турецкий "Трабзонспор" в 2019 году.
С "Трабзонспором" Даниэль попрощался еще в марте 2020 и с тех пор находился без клуба, однако сегодня было объявлено что 32-летний англичанин присоединился к "Перт Глори".
Добавим, ранее в своей карьере Старридж выиграл титул Премьер-Лиги, две Лиги Чемпионов и два Кубка Англии.
01.10.2021 09:00
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Последние комментарии:
КНЯЗЬ!!!
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ну и смысл? лучше бы перешёл в какой нибудь Суонси с контратом в 2-3 года и играл себе важного игрока на поле, а нафиг эта Австралия? глупость
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Затерялся паря. Вернуть б его
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У Старриджа медаль АПЛ, а у Джи - 0.
У Старриджа медаль ЛЧ, а у Джанлуиджи - 0.
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КОРОЛЬ!!!
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