Старридж перешел в австралийский "Перт Глори"

Бывший нападающий "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Сити" Даниэль Старридж заключил однолетний контракт с австралийским клубом "Перт Глори".

Старридж сыграл 218 матчей в Премьер-Лиге, прежде чем отправился в турецкий "Трабзонспор" в 2019 году.



С "Трабзонспором" Даниэль попрощался еще в марте 2020 и с тех пор находился без клуба, однако сегодня было объявлено что 32-летний англичанин присоединился к "Перт Глори".



Добавим, ранее в своей карьере Старридж выиграл титул Премьер-Лиги, две Лиги Чемпионов и два Кубка Англии.