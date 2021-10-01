Траоре близок к новому контракту с "Вулверхэмптоном"

Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре близок к новому контракту со своим клубом.

Действующий контракт Траоре истекает уже в конце следующего сезона, однако Daily Mail стало известно, что "волки" смогут избежать вынужденной продажи Адамы.



Стороны практически договорились об условиях новой сделки, которая позволит 25-летнему испанцу встать в один ряд с самыми высокооплачиваемыми игроками команды в лице Рауля Хименеса и Жоау Моутиньо — оба получают около 100 тысяч фунтов в неделю.



Траоре остается ключевым игроком для нового главного тренера "Вулверхэмптона" Бруну Лаже, хотя и не попал в стартовый состав на матч против "Саутгемптона" в прошлый уикенд.



Добавим, что минувшим летом переманить Траоре хотел бывший главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту, однако его "Тоттенхэм" оказался не готов выложить те 50 млн. фунтов, в которые был оценен Адама.