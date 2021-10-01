"Челси" сможет выкупить Ливраменто за 38 миллионов фунтов

"Челси" сохраняет опцию по обратному выкупу правого защитника "Саутгемптона" Тино Ливраменто за 38 миллионов фунтов.

Ливраменто находился в системе "Челси" с девяти лет, а в сезоне 2020/21 был признан лучшим игроком академии "синих".



Так и не дождавшись шанса в первой команде "Челси", в августе 18-летний англичанин ушел в "Саутгемптон", где пока выглядит отлично.



Ливраменто выходил в стартовом составе "святых" на все шесть матчей этого сезона Премьер-Лиги, заслужив высокие оценки своей игрой.



Как сообщает The Athletic, "Челси" заранее предусмотрел возможность вернуть Тино в некоторый момент в будущем. "Синие" смогут это сделать по заранее оговоренной цене в 38 млн. фунтов.