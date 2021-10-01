"Тоттенхэм" сокрушил "Муру" в Лиге Конференций

"Тоттенхэм" слегка реабилитировался за последние неудачи, разгромив словенскую "Муру" в Лиге Конференций со счетом 5:1.

Не став откладывать дело в долгий ящик, "Тоттенхэм" уже к восьмой минуте повел с комфортным счетом.



На заключительные полчаса главный тренер "шпор" Нуну Эшпириту Санту выпустил Харри Кейна, и тот решительно взбодрил игру, оформив хет-трик.



Таким образом, теперь "Тоттенхэм" имеет в своем активе четыре очка после двух туров.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Мура" (Словения) — 5:1 (2:0)



Голы: Алли 4 (пен), Ло Чельсо 8, Кейн 68, 77, 88 — Коус 52.



"Тоттенхэм": Голлини, Дохерти, Рондон, Ромеро, Регилон (Роял 81), Алли (Сон 60), Скипп (Хейбьерг 69), Уинкс, Ло Чельсо, Скарлетт (Кейн 59), Хиль (Моура 60).

