"Вест Хэм" одержал вторую подряд победу в Лиге Европы

"Вест Хэм" одержал вторую подряд победу на групповом этапе Лиги Европы, на сей раз забрав три очка у венского "Рапида" — 2:0.

Судьба матча была решена на 29-й минуте, когда Мичейл Антонио открылся на левом краю штрафной, а затем прострелил во вратарскую на Деклана Райса.



Уже на исходе компенсированного времени Саид Бенхрахма вознаградил болельщиков, оставшихся на трибунах до самого конца, удвоив счет — 2:0.



Голы Райса, который отличился и две недели назад против загребского "Динамо", и Бенрахмы позволили "молотобойцам" единолично возглавить Группу H с шестью очками.



"Вест Хэм" (Англия) — "Рапид" (Австрия) — 2:0 (1:0)



Голы: Райс 29, Бенрахма 90.



"Вест Хэм": Ареоля, Джонсон, Доусон, Диоп, Крессуэлл, Райс, Нобл (Соучек 62), Влашич (Лансини 62), Бенрахма, Ярмоленко (Форнальс 76), Антонио (Боуэн 62).