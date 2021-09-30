Клаттенбург: "Женщинам нужно выбирать между судейской карьерой и беременностью"

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург заявил, что женщинам, которые хотят стать футбольными арбитрами, нужно выбирать между карьерой и беременностью.

В последнее время женщины все чаще получают назначения на различные судейские роли в футбольных матчах мужских команд, однако Клаттенбург видит одну большую помеху для слабого пола.



"Это важный аспект. Шон Мэсси регулярно трудится ассистентом в Премьер-Лиге, а теперь у нас есть женщина-рефери в Футбольной Лиге, Ребекка Уэлч, так что женщины начинают проникать в мужскую игру".



"Если вы посмотрите на УЕФА, то француженка была рефери на матче за Суперкубок Европы, так что УЕФА становится все более открытым к женщинам".



"Проблема с женщинами, говоря о работе футбольным судьей, в том, что в случае беременности их судейская карьера может быть надолго остановлена. Поэтому они должны выбирать: забеременеть или быть рефери?" — сообщил Клаттенбург talkSPORT.