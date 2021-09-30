"Лестер" проиграл в Варшаве
В своем втором матче на групповом этапе Лиги Европы "Лестер" вновь остался без победы, уступив в Варшаве "Легии" со счетом 1:0.
Команда Брендана Роджерса неважно начала этот выездной матч, и гол Махира Эмрели около получасовой отметки не стал сюрпризом. Азербайджанский нападающий "Легии" оттеснил Даниэля Амарти на границе штрафной площади и пробил низом с касанием дальней штанги — 1:0.
"Лисы" имели свои моменты, однако уйти от поражения так и не смогли. Этот результат оставляет английскую команду на дне Группы C с одним очком.
"Легия" (Польша) — "Лестер" (Англия) — 1:0 (1:0)
Гол: Эмрели 31.
"Лестер": Шмейхель, Амарти (Лукман 78), Вестергор, Сеюнджю, Тилеманс, Кастань, Сумаре, Дьюсбери-Холл (Мэддисон 67), Томас, Перес (Барнс 67), Дака (Варди 82).
30.09.2021 21:50
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Хиль пиздец сырой, с какой-то Мурой такие ошибки банальные совершает…
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Александер-Арнольд не поможет «Ливерпулю» в игре с «Манчестер Сити»
Евро-Футбол онлайн: https://www.euro-football.ru/article/31/1004666341_aleksander-arnold_ne_pomojet_liverpulyu_v_igre_s_manchester_siti#ixzz77ypUFuwE
>Манчестер Сити. КОРОЛИ!!!
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Ливерпуль как Путин ебё.т всех на пути отибирает и забирает всё что своё
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Пенсы гон,доны,обиженные и неудачники!
конечно вас всегда ебё.т красная машина так было и будет
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Нужно кровь из носу выигрывать у Сити, чтобы пенсы как и прежде, уткнулись носом под князей.
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Ливерпуль Champions 2021-2022
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Императорпул1
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челси пук пук пук ливер нюх нюх нюх
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Че там псы лаете?
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Ливер пук пук пук-Членси нюх нюх нюх
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гены Ливерпуля
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Ло чельсо звучит как погбецо
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Тоттенхэм нашел мальчика для битья
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Смешно, отсос по щелсейски.
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Леслеру противопоказано играть в еврокубках братишки
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Оленеводы бэля, вы реально сидите и смотрите матчи ле, это пиздец бэля, сука блять, ебанная шерсть ебучая блять
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ЕХЭЭЭЭЭЭЙ БЭЛЯЯЯЯЯЯЯЯ СУКА БЭЛЯЯЯЯЯ
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матч поинтересней выбрал. дальше лацио-локо
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Полоховато, прям как пенсы сыграли. Стыдно за Англию.
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Кто лучше как игрок: Жоржиньо или Гюндоган?
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