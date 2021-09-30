"Лестер" проиграл в Варшаве

В своем втором матче на групповом этапе Лиги Европы "Лестер" вновь остался без победы, уступив в Варшаве "Легии" со счетом 1:0.

Команда Брендана Роджерса неважно начала этот выездной матч, и гол Махира Эмрели около получасовой отметки не стал сюрпризом. Азербайджанский нападающий "Легии" оттеснил Даниэля Амарти на границе штрафной площади и пробил низом с касанием дальней штанги — 1:0.



"Лисы" имели свои моменты, однако уйти от поражения так и не смогли. Этот результат оставляет английскую команду на дне Группы C с одним очком.



"Легия" (Польша) — "Лестер" (Англия) — 1:0 (1:0)



Гол: Эмрели 31.



"Лестер": Шмейхель, Амарти (Лукман 78), Вестергор, Сеюнджю, Тилеманс, Кастань, Сумаре, Дьюсбери-Холл (Мэддисон 67), Томас, Перес (Барнс 67), Дака (Варди 82).