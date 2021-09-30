"Лестер" проиграл в Варшаве

Юри Тилеманс В своем втором матче на групповом этапе Лиги Европы "Лестер" вновь остался без победы, уступив в Варшаве "Легии" со счетом 1:0.

Команда Брендана Роджерса неважно начала этот выездной матч, и гол Махира Эмрели около получасовой отметки не стал сюрпризом. Азербайджанский нападающий "Легии" оттеснил Даниэля Амарти на границе штрафной площади и пробил низом с касанием дальней штанги — 1:0.

"Лисы" имели свои моменты, однако уйти от поражения так и не смогли. Этот результат оставляет английскую команду на дне Группы C с одним очком.

"Легия" (Польша) — "Лестер" (Англия) — 1:0 (1:0)

Гол: Эмрели 31.

"Лестер": Шмейхель, Амарти (Лукман 78), Вестергор, Сеюнджю, Тилеманс, Кастань, Сумаре, Дьюсбери-Холл (Мэддисон 67), Томас, Перес (Барнс 67), Дака (Варди 82).


Метки Легия, Лестер, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2021 21:50

Количество просмотров Просмотров: 744

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 30.09.2021 22:58 # vagifspurs
    Хиль пиздец сырой, с какой-то Мурой такие ошибки банальные совершает…

    (ответить)

  2. slash-lfc 30.09.2021 22:57 # slash-lfc
    Александер-Арнольд не поможет «Ливерпулю» в игре с «Манчестер Сити»

    Евро-Футбол онлайн: https://www.euro-football.ru/article/31/1004666341_aleksander-arnold_ne_pomojet_liverpulyu_v_igre_s_manchester_siti#ixzz77ypUFuwE

    >Манчестер Сити. КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  3. bbezvizz 30.09.2021 22:52 # bbezvizz
    Ливерпуль как Путин ебё.т всех на пути отибирает и забирает всё что своё

    (ответить)

  4. bbezvizz 30.09.2021 22:49 # bbezvizz
    Пенсы гон,доны,обиженные и неудачники!
    конечно вас всегда ебё.т красная машина так было и будет

    (ответить)

  5. lovrentiy 30.09.2021 22:39 # lovrentiy
    Нужно кровь из носу выигрывать у Сити, чтобы пенсы как и прежде, уткнулись носом под князей.

    (ответить)

  6. bbezvizz 30.09.2021 22:30 # bbezvizz
    Ливерпуль Champions 2021-2022

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  7. bbezvizz 30.09.2021 22:27 # bbezvizz
    Императорпул1

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  8. lexa-arsenal 30.09.2021 22:27 # lexa-arsenal
    челси пук пук пук ливер нюх нюх нюх

    (ответить)

  9. bbezvizz 30.09.2021 22:26 # bbezvizz
    Че там псы лаете?

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  10. bbezvizz 30.09.2021 22:25 # bbezvizz
    Ливер пук пук пук-Членси нюх нюх нюх

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  11. geniusss 30.09.2021 22:23 # geniusss
    гены Ливерпуля

    (ответить)

  12. lexa-arsenal 30.09.2021 22:13 # lexa-arsenal
    Ло чельсо звучит как погбецо

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  13. hunter022 30.09.2021 22:11 # hunter022
    Тоттенхэм нашел мальчика для битья

    (ответить)

  14. iskander8sg 30.09.2021 22:07 # iskander8sg
    Смешно, отсос по щелсейски.

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  15. slash-lfc 30.09.2021 22:07 # slash-lfc
    Леслеру противопоказано играть в еврокубках братишки

    (ответить)

  16. mancityman 30.09.2021 22:04 # mancityman
    Оленеводы бэля, вы реально сидите и смотрите матчи ле, это пиздец бэля, сука блять, ебанная шерсть ебучая блять

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  17. mancityman 30.09.2021 22:01 # mancityman
    ЕХЭЭЭЭЭЭЙ БЭЛЯЯЯЯЯЯЯЯ СУКА БЭЛЯЯЯЯЯ

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  18. b84 30.09.2021 21:56 # b84
    матч поинтересней выбрал. дальше лацио-локо

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  19. lovrentiy 30.09.2021 21:56 # lovrentiy
    Полоховато, прям как пенсы сыграли. Стыдно за Англию.

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  20. suddenly 30.09.2021 21:51 # suddenly
    Кто лучше как игрок: Жоржиньо или Гюндоган?

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