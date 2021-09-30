Вернер может покинуть "Челси" в конце сезона
Нападающий Тимо Вернер пересмотрит свое будущее в "Челси" следующим летом, если не сможет вернуть место в стартовом составе команды Томаса Тухеля.
В этом сезоне Премьер-Лиги Вернер отметился только двумя появлениями в стартовом составе, а матч Лиги Чемпионов против "Ювентуса" накануне целиком провел на скамейке запасных.
Столь печальная ситуация с игровым временем вызывает все более серьезное беспокойство у Тимо, который ожидал, что приход в команду Ромелу Лукаку не навредит ему.
Вернер не собирается опускать руки и остаток сезона использует, чтобы попытаться вновь стать основным игроком для Тухеля. Лишь в случае провала 25-летний немец, как утверждает Daily Mail, будет готов задуматься о смене клуба.
Вернер по-прежнему обладает сильной репутацией у себя на родине, и возвращение в Бундеслигу выглядит наиболее вероятным сценарием, если Тимо все-таки решит уйти из "Челси".
30.09.2021 21:00
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Кариус2. только в 6 раз дороже и жаднее . Отказался идти в Ливерпуль теперь сгниет в Трабзонспоре или Брюгге кривоногое недоразумение
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Виллиан только молодой и с мозгами
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В Ливерпуль бы его. Физруки синей помойки не могут раскрыть талант этого бриллианта
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