Вернер может покинуть "Челси" в конце сезона

Нападающий Тимо Вернер пересмотрит свое будущее в "Челси" следующим летом, если не сможет вернуть место в стартовом составе команды Томаса Тухеля.

В этом сезоне Премьер-Лиги Вернер отметился только двумя появлениями в стартовом составе, а матч Лиги Чемпионов против "Ювентуса" накануне целиком провел на скамейке запасных.



Столь печальная ситуация с игровым временем вызывает все более серьезное беспокойство у Тимо, который ожидал, что приход в команду Ромелу Лукаку не навредит ему.



Вернер не собирается опускать руки и остаток сезона использует, чтобы попытаться вновь стать основным игроком для Тухеля. Лишь в случае провала 25-летний немец, как утверждает Daily Mail, будет готов задуматься о смене клуба.



Вернер по-прежнему обладает сильной репутацией у себя на родине, и возвращение в Бундеслигу выглядит наиболее вероятным сценарием, если Тимо все-таки решит уйти из "Челси".