Бьелса: "Филлипс захочет что-нибудь оставить после себя в "Лидсе"

Главный тренер "Лидса" Марсело с прокомментировал слухи, сватающие его полузащитника Калвина Филлипса в "Манчестер Юнайтед".

Сегодня утром стало известно, что "Лидс" вступил в переговоры с представителями Филлипса о новом контракте, надеясь с помощью этого оградить своего воспитанника от интереса грандов, включая "Юнайтед".



Оцениваемый в 60 миллионов фунтов Калвин называется целью номер один "красных дьяволов" по укреплению центра поля на следующее лето, однако Бьелса уверен лишь в том, что 25-летний англичанин покинет родной клуб в хороших отношениях.



"Уверен ли я, что он останется? Вам следует спросить самого Калвина. Конечно, сейчас он с нами, и он очень ценный игрок. Мы должны будем подстроиться под то, где он видит себя".



"Уверен, когда настанет день для него покинуть "Лидс", это будет грустный день, но он захочет оставить что-нибудь после себя и придать прочности той связи, что есть между ним, клубом, людьми и городом".



"Уверен, он уйдет, только если это будет гарантировано ему, если его связь с родным местом не пострадает. Он сам поймет, как это сделать лучше всего", — цитирует Бьелсу Sky Sports.