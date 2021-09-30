Ван де Бек бросил жвачку в сторону Сульшера

Донни Ван де Бек Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек продемонстрировал свое разочарование, бросив жвачку в сторону главного тренера Оле Гуннара Сульшера во время матча Лиги Чемпионов против "Вильярреала".

Провалив свой дебютный английский сезон, во втором Ван де Бек явно рассчитывал играть больше, но пока провел на поле только 140 минут.

24-летний голландец был полон решимости появиться на замену накануне и помочь "красным дьяволам" дожать "Вильярреал", однако Сульшер решил усилить игру с помощью Фреда и Джесси Лингарда.

Эрик Байи и Дин Хендерсон попытались утешить Ван де Бека, но тот не смог сдержать своих чувств, бросив жвачку на поле.

Очевидно, Донни разочарован своим положением, и Сульшру все сложнее это маскировать.


Метки Ван де Бек, Вильярреал, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 975

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 30.09.2021 19:29 # naby-keita
    Из мухи сделали слона

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  2. brown-ale 30.09.2021 19:19 # brown-ale
    Ух, вот это бунтарь!

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  3. mancunia-planet 30.09.2021 19:19 # mancunia-planet
    Жаль пацана, просто не в своей тарелке. Тренируется, пашет в надежде появиться на поле.

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  4. armaha 30.09.2021 19:10 # armaha
    Хули ныть зарплата капает же.

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  5. makeewadim 30.09.2021 19:08 # makeewadim
    если этот кент так поступает.. легко представить мнение других персонажей по командеDDD

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  6. warham 30.09.2021 19:07 # warham
    Я представляю если бы это чучело кинуло жвачку в САФа, там бы в душе был выепан всем тренерским составом. А Сульшер настолько ущербный без авторитета.

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