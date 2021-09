Ван де Бек бросил жвачку в сторону Сульшера

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек продемонстрировал свое разочарование, бросив жвачку в сторону главного тренера Оле Гуннара Сульшера во время матча Лиги Чемпионов против "Вильярреала".

Провалив свой дебютный английский сезон, во втором Ван де Бек явно рассчитывал играть больше, но пока провел на поле только 140 минут.



24-летний голландец был полон решимости появиться на замену накануне и помочь "красным дьяволам" дожать "Вильярреал", однако Сульшер решил усилить игру с помощью Фреда и Джесси Лингарда.



Эрик Байи и Дин Хендерсон попытались утешить Ван де Бека, но тот не смог сдержать своих чувств, бросив жвачку на поле.



Очевидно, Донни разочарован своим положением, и Сульшру все сложнее это маскировать.





Pogba & Henderson consoling Donny for not coming on then he throws his gum pic.twitter.com/uIbiJGLctM