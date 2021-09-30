Артета опасается, что Джака пропустит больше трех месяцев
Наставник "Арсенала" Микель Артета выразил надежду, что полузащитнику Граниту Джаке не потребуется операция.
Ранее на текущей неделе "Арсенал" объявил, что Джака проведет вне игры около трех месяцев из-за полученной против "Тоттенхэма" травмы связок колена.
Однако сроки по возвращению Гранита в строй еще могут сдвинуться, если 29-летнему швейцарцу потребуется хирургическое вмешательство. Угроза этого пока не миновала.
"Это серьезная травма, но она, наверное, могла быть еще серьезнее. Гранит избежал этого".
"Он сохраняет первоклассный настрой и знает, что ему теперь нужно делать. Надеюсь, операция ему не потребуется, что было бы очень важно".
"А дальше остается лишь работать над собой как можно упорнее, потому что время летит", — цитирует Артету Sky Sports.
30.09.2021 18:00
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