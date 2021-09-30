Рамсдейл, Томори и Уоткинс вызваны в сборную Англии

Фикайо Томори Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил имена 25 игроков, вызванных в национальную команду на матчи против Андорры и Венгрии в рамках отбора к ЧМ-2022.

В заявке англичан не нашлось места травмированным Харри Магуайру, Тренту Александер-Арнольду, Патрику Бэмфорду, Доминику Калверт-Левину и Маркусу Рэшфорду, тогда как Ник Поуп, Джо Гомес, Бен Чилуэлл, Джуд Беллингем, Мейсон Гринвуд, Тэмми Абрахэм и Данни Ингс остались за бортом по другим причинам.

Можно отметить, что впервые после своего отъезда в Италию приглашение в сборную получил защитник "Милана" Фикайо Томори. Также Саутгейт оказал доверие Аарону Рамсдейлу, закрепившемуся первым номером "Арсенала", Филу Фодену, вернувшемуся к выступлениям за "Манчестер Сити" после травмы стопы, и Олли Уоткинсу.

Добавим, англичане сыграют на выезде с Андоррой 9 октября, а спустя три дня примут на "Уэмбли" Венгрию.

Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Андорры и Венгрии

Голкиперы: Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал").

Защитники: Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Рис Джеймс ("Челси"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Фикайо Томори ("Милан"), Киран Триппьер ("Атлетико").

Полузащитники: Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Мейсон Маунт ("Челси"), Калвин Филлипс ("Лидс"), Деклан Райс ("Вест Хэм").

Нападающие: Джек Грилиш ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Букайо Сака ("Арсенал"), Джейдон Санчо ("Манчестер Юнайтед"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").


Метки Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2021 17:00

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