Рамсдейл, Томори и Уоткинс вызваны в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил имена 25 игроков, вызванных в национальную команду на матчи против Андорры и Венгрии в рамках отбора к ЧМ-2022.

В заявке англичан не нашлось места травмированным Харри Магуайру, Тренту Александер-Арнольду, Патрику Бэмфорду, Доминику Калверт-Левину и Маркусу Рэшфорду, тогда как Ник Поуп, Джо Гомес, Бен Чилуэлл, Джуд Беллингем, Мейсон Гринвуд, Тэмми Абрахэм и Данни Ингс остались за бортом по другим причинам.



Можно отметить, что впервые после своего отъезда в Италию приглашение в сборную получил защитник "Милана" Фикайо Томори. Также Саутгейт оказал доверие Аарону Рамсдейлу, закрепившемуся первым номером "Арсенала", Филу Фодену, вернувшемуся к выступлениям за "Манчестер Сити" после травмы стопы, и Олли Уоткинсу.



Добавим, англичане сыграют на выезде с Андоррой 9 октября, а спустя три дня примут на "Уэмбли" Венгрию.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Андорры и Венгрии



Голкиперы: Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал").



Защитники: Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Рис Джеймс ("Челси"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Фикайо Томори ("Милан"), Киран Триппьер ("Атлетико").



Полузащитники: Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Мейсон Маунт ("Челси"), Калвин Филлипс ("Лидс"), Деклан Райс ("Вест Хэм").



Нападающие: Джек Грилиш ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Букайо Сака ("Арсенал"), Джейдон Санчо ("Манчестер Юнайтед"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").