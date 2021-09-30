Анонс матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг, 30 сентября, "Вест Хэм" и "Лестер" проведут свои вторые поединки на групповом этапе Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕГИЯ — ЛЕСТЕР 19:45 Онлайн трансляция



"Лестер" стартовал на групповом этапе, в концовке упустив победу против "Наполи" (2:2), поэтому сейчас именно "Легия", обыгравшая "Спартак", лидирует в квартете.



А вот в своем внутреннем чемпионате "Легия", 15-кратный чемпион Польши, проиграла четыре из семи первых матчей.



- Это будет первая встреча "Легии" и "Лестера" в еврокубках.



- Прежде "Легия" дважды пересекалась с английскими командами в еврокубках, вылетев от "Манчестер Юнайтед" с полуфинала Кубка обладателей кубков в 1990/91 и набрав четыре очка против "Блэкберна" на групповом этапе Лиги Чемпионов в 1995/96.



- "Легия" проиграла только один из шести последних домашних матчей на групповом этапе Лиги Европы (4 победы, 1 ничья), уступив "Наполи" в октябре 2015.



- Нападающий "Лестера" Харви Барнс поучаствовал в пяти голах в своих шести выходах в старте в Лиге Европы.



"Лестер" оставил дома травмированного Джонни Эванса и дисквалифицированного Уилфрида Ндиди. Келечи Ихеаначо не пустили в Польшу из-за проблем с документами.



ВЕСТ ХЭМ — РАПИД 22:00



Две недели назад "Вест Хэм" убедительно разобрался на выезде с загребским "Динамо" (0:2), отметив свое возвращение в еврокубки после многих лет перерыва.



Эмоции от первого с 2006 года домашнего матча для "молотобойцев" в еврокубках (если не считать квалификацию) должны быть еще сильнее.



- Прежде "Вест Хэм" еще никогда не встречался с австрийскими командами в еврокубках.



- "Рапид" проиграл четыре из пяти выездных матчей против английских команд в еврокубках, победив лишь "Астон Виллу" (2:3).



- "Вест Хэм" выиграл 12 из своих 17 домашних матчей в больших европейских турнирах (2 ничьи, 3 поражения).



- "Рапид" проиграл 18 из своих 26 выездных матчей в Лиге Европы (5 побед, 3 ничьи), включая поражение 4:1 от "Арсенала" в прошлом сезоне.



- Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс точно отдал 53 из своих 54 передач против "Динамо", включая все 32 на чужой половине поля.



"Вест Хэму" предстоит оценить состояние Владимира Цоуфала, но Райан Фредерикс точно не сыграет.