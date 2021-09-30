Анонс матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы

Деклан Райс В четверг, 30 сентября, "Вест Хэм" и "Лестер" проведут свои вторые поединки на групповом этапе Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕГИЯ — ЛЕСТЕР 19:45 Онлайн трансляция

"Лестер" стартовал на групповом этапе, в концовке упустив победу против "Наполи" (2:2), поэтому сейчас именно "Легия", обыгравшая "Спартак", лидирует в квартете.

А вот в своем внутреннем чемпионате "Легия", 15-кратный чемпион Польши, проиграла четыре из семи первых матчей.

- Это будет первая встреча "Легии" и "Лестера" в еврокубках.

- Прежде "Легия" дважды пересекалась с английскими командами в еврокубках, вылетев от "Манчестер Юнайтед" с полуфинала Кубка обладателей кубков в 1990/91 и набрав четыре очка против "Блэкберна" на групповом этапе Лиги Чемпионов в 1995/96.

- "Легия" проиграла только один из шести последних домашних матчей на групповом этапе Лиги Европы (4 победы, 1 ничья), уступив "Наполи" в октябре 2015.

- Нападающий "Лестера" Харви Барнс поучаствовал в пяти голах в своих шести выходах в старте в Лиге Европы.

"Лестер" оставил дома травмированного Джонни Эванса и дисквалифицированного Уилфрида Ндиди. Келечи Ихеаначо не пустили в Польшу из-за проблем с документами.

ВЕСТ ХЭМ — РАПИД 22:00

Две недели назад "Вест Хэм" убедительно разобрался на выезде с загребским "Динамо" (0:2), отметив свое возвращение в еврокубки после многих лет перерыва.

Эмоции от первого с 2006 года домашнего матча для "молотобойцев" в еврокубках (если не считать квалификацию) должны быть еще сильнее.

- Прежде "Вест Хэм" еще никогда не встречался с австрийскими командами в еврокубках.

- "Рапид" проиграл четыре из пяти выездных матчей против английских команд в еврокубках, победив лишь "Астон Виллу" (2:3).

- "Вест Хэм" выиграл 12 из своих 17 домашних матчей в больших европейских турнирах (2 ничьи, 3 поражения).

- "Рапид" проиграл 18 из своих 26 выездных матчей в Лиге Европы (5 побед, 3 ничьи), включая поражение 4:1 от "Арсенала" в прошлом сезоне.

- Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс точно отдал 53 из своих 54 передач против "Динамо", включая все 32 на чужой половине поля.

"Вест Хэму" предстоит оценить состояние Владимира Цоуфала, но Райан Фредерикс точно не сыграет.


Метки Вест Хэм, Легия, Лестер, Лига Европы, Рапид

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 768

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Последние комментарии:




  1. superperez101 30.09.2021 17:30 # superperez101
    просто напомню кто играл вчера у рентбоев))

    чалоба
    барклей
    лофтусчик
    чилвел

    ахахахахахаха
    как же смешно))

    (ответить)

  2. superperez101 30.09.2021 17:28 # superperez101
    пенсильвания смотрю начинает просыхать от вчерашнего золотого дождя
    полобоймы основы в лазарете, ушастый тупой тренер, который не понимает что же блять опять пошло не так
    бесполезная горилла в атаке за сто миллионов (ну это ор конечно)

    но пенсы усиленно делают вид что ничего не произошло
    ну конечно не произошло, ударов в створ нет уже два матча как))

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  3. jirrort 30.09.2021 17:25 # jirrort
    Топ 3 самых красивых актрис Голливуда :

    3. Галь Гадот
    2. Александра Даддарио
    1. Лив Тайлер/Шарлиз Терон (не могу выбрать!)

    (ответить)

  4. lexa-arsenal 30.09.2021 17:22 # lexa-arsenal
    thegodfather

    кто о чем, а я отсосать

    Источник: http://fapl.ru/posts/88657/?c=1#c7423492

    (ответить)

  5. lexa-arsenal 30.09.2021 17:02 # lexa-arsenal
    все шансы разъебать бедренную кость Меган Фокс хуем

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  6. jirrort 30.09.2021 17:01 # jirrort
    Я буду мужиком, пока по земле еще ходят настоящие женщины, те женщины, которые не пахнут сигаретами и пивом, которые обладают природным обаянием и добротой, в которых еще не умер инстинкт материнства. А не те крашенные стервы, общающиеся матом, потерявшие женственность, которых интересуют только красивые шмотки, дорогие машины и бесконечные тусовки, которые готовы раздвинуть ноги перед толстым кошельком.

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  7. lexa-arsenal 30.09.2021 16:59 # lexa-arsenal
    сразу видно - рожден чтобы играть в ле с челси

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  8. bbezvizz 30.09.2021 16:49 # bbezvizz
    собака лает- Ливерпуль намбу уан наху.й

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  9. bbezvizz 30.09.2021 16:48 # bbezvizz
    вонючий Хуйхол с тобой всё понятно

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  10. bezviz 30.09.2021 16:39 # bezviz
    Челси действующий обладатель ЛЧ и Суперкубка Европы и в скором времени КЧМ

    чем там лузерка обладает? нулём в графе выигранные трофеи!

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  11. bezviz 30.09.2021 16:35 # bezviz
    я думал мю играет в ле, так часто их там видел...ну и арсиноль, но эти клубы уже даже в ЛЕ не попадают, как и тотеншит, в голос просто)

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  12. bmw-e34 30.09.2021 16:33 # bmw-e34
    А где МЮ?

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  13. ben-arfa 30.09.2021 16:27 # ben-arfa
    НЕАДЕКВАТЫ ФАПЛА – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
    Специально для вас я создал телеграм-канал @rufapl где буду публиковать наиболее рофельные переписке из комментов под новостями. Это продолжение рубрики NoComments, которую когда-то вел Placebo на форуме.

    P.S. Миха, собака, не бань этот комментарий. Я увожаемый юзер фапла, зареган уже больше 10-ти лет!

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  14. jirrort 30.09.2021 16:13 # jirrort
    Я хотеть переспать с Моникой Белуччи,пока она совсем старенькая не стала.Как думаете,у меня есть шансы?Итальянцы и Армяне на одной волне же типо и похожи очень ,как внешне ,так и духовно.Я ей понравлюсь 100%

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  15. yaxaaabalya 30.09.2021 16:03 # yaxaaabalya
    йахааааа баля,ебаная шерсть баляяяяяяяяяяяя

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