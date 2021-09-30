Фанат сел в тюрьму за оскорбление игрока "Вест Бромвича" на расовой почве

Фанат "Вест Бромвича" был приговорен к реальному тюремному сроку за оскорбление на расовой почве полузащитника Ромейна Сойерса.

26 января, когда "Вест Бромвич" был бит на своем поле "Манчестер Сити" со счетом 0:5, 50-летний болельщиков "дроздов" Саймон Силвуд написал оскорбительный комментарий в фейсбуке.



Силвуд язвительно предположил, что за свою игру против "горожан" Сойер должен получить не "Золотой мяч" (Ballon d'Or), а "Baboon d'Or" (baboon — бабуин).



Конечно, Силвуд был вычислен полицией, а сегодня понес наказание. Саймон был приговорен судом к восьми неделям тюрьмы, но сможет выйти на свободу уже через половину этого срока.



Также Силвуд выплатит 500 фунтов в виде компенсации Сойерсу и 500 фунтов в виде компенсации судебных издержек.



Как отмечает Sky Sports, это первый известный случай, когда кто-то получил реальный тюремный срок за оскорбление футболиста в социальных сетях.