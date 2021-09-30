Фанат сел в тюрьму за оскорбление игрока "Вест Бромвича" на расовой почве

Ромейн Сойерс Фанат "Вест Бромвича" был приговорен к реальному тюремному сроку за оскорбление на расовой почве полузащитника Ромейна Сойерса.

26 января, когда "Вест Бромвич" был бит на своем поле "Манчестер Сити" со счетом 0:5, 50-летний болельщиков "дроздов" Саймон Силвуд написал оскорбительный комментарий в фейсбуке.

Силвуд язвительно предположил, что за свою игру против "горожан" Сойер должен получить не "Золотой мяч" (Ballon d'Or), а "Baboon d'Or" (baboon — бабуин).

Конечно, Силвуд был вычислен полицией, а сегодня понес наказание. Саймон был приговорен судом к восьми неделям тюрьмы, но сможет выйти на свободу уже через половину этого срока.

Также Силвуд выплатит 500 фунтов в виде компенсации Сойерсу и 500 фунтов в виде компенсации судебных издержек.

Как отмечает Sky Sports, это первый известный случай, когда кто-то получил реальный тюремный срок за оскорбление футболиста в социальных сетях.


Метки Вест Бромвич, расизм

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 30.09.2021 15:16 # hunter022
    Половину болельщиков Челси также судить надо за расизм.

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  2. maximka 30.09.2021 15:09 # maximka
    негры, монголоиды, европеоиды...меня так в школе учили

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