Клопп: "Сити" захочет ответить на поражение от ПСЖ"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что "Манчестер Сити" захочет реабилитироваться после поражения от ПСЖ в Лиге Чемпионов.
В ближайшее воскресенье "Ливерпуль" примет на своем поле "Сити" в рамках Премьер-Лиги. На этот выезд "горожане" отправятся, в минувший вторник потерпев поражение 2:0 в Париже.
Команда Хосепа Гвардиолы показала весьма достойный футбол против ПСЖ и имеет полное право считать итоговый счет несправедливым, поэтому Клопп опасается реакции.
"Всегда помогает, когда ты набрал хороший ход, однако только этого будет недостаточно против "Сити". Нам нужно сыграть лучше, чем против "Порту", но это и так очевидно".
"Это будет другой матч. Я едва узнал результат матча ПСЖ против "Сити", поэтому "Сити" захочет ответить".
"Мы возвращаемся домой после нескольких матчей без наших болельщиков, поэтому давайте постараемся", — цитирует Клоппа Manchester Evening News.
30.09.2021 14:00
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Намечается перестрелка
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Просто лучший, не знаю что будет,когда Клопп насцыт на лицо пепке,true-manc будет снизу возле очка принимать мочу Клоппа стекающаю по телу шарлатана.Тьфу,пидорас
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лгбт-активист уже готовится к страпону и предвкушает королевскую сперму в своем рту, - это правильно.
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КНЯЗЬ!!!
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