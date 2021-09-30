Конте: "Челси" не знает, как использовать Лукаку"

Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что "синие" пока не разобрались, как правильно использовать нападающего Ромелу Лукаку.

Как и против "Манчестер Сити" четырьмя днями ранее, против "Ювентуса" в среду вечером Лукаку выглядел изолированным от остальной команды.



По мнению Конте, который тренировал Ромелу в "Интере", виноват в этом наставник "синих" Томас Тухель.



"Думаю, он (Лукаку) все еще может быть лучше, учитывая его технику. Он уже достиг очень высокого уровня, но игрок должен продолжать развиваться, пока не закончит играть".



"Во время матча бывают моменты, когда Лукаку выключается из игры, хотя его тяжело сдержать, потому что он может быть угрозой на любом участке поля".



"Если у тебя есть центральный нападающий вроде него, ты должен уметь его использовать, а я не думаю, что "Челси" вполне разобрался, как это делать".



"В прошлом году у них не было чистого центрального форварда, поэтому они использовали ротацию позиций, тогда как Ромелу является настоящим наконечником атак. Если они разберутся, как использовать Лукаку, их будет сложно одолеть кому-либо в Лиге Чемпионов в этом сезоне", — сообщил Конте Sky Sports.