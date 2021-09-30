Конте: "Челси" не знает, как использовать Лукаку"
Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что "синие" пока не разобрались, как правильно использовать нападающего Ромелу Лукаку.
Как и против "Манчестер Сити" четырьмя днями ранее, против "Ювентуса" в среду вечером Лукаку выглядел изолированным от остальной команды.
По мнению Конте, который тренировал Ромелу в "Интере", виноват в этом наставник "синих" Томас Тухель.
"Думаю, он (Лукаку) все еще может быть лучше, учитывая его технику. Он уже достиг очень высокого уровня, но игрок должен продолжать развиваться, пока не закончит играть".
"Во время матча бывают моменты, когда Лукаку выключается из игры, хотя его тяжело сдержать, потому что он может быть угрозой на любом участке поля".
"Если у тебя есть центральный нападающий вроде него, ты должен уметь его использовать, а я не думаю, что "Челси" вполне разобрался, как это делать".
"В прошлом году у них не было чистого центрального форварда, поэтому они использовали ротацию позиций, тогда как Ромелу является настоящим наконечником атак. Если они разберутся, как использовать Лукаку, их будет сложно одолеть кому-либо в Лиге Чемпионов в этом сезоне", — сообщил Конте Sky Sports.
30.09.2021 13:00
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Последние комментарии:
Что-то не пойму. Когда в АПЛ он забивал в каждом матче, Тухель значит умел его использовать? А как только перестал забивать, значит Тухель разучился? Так что ли? Еп вашу мать, он не Супер Криш! Не надо ждать от Ромки рекордов результативности, но столба и, как выразился Конте (уважаю его, как тренера-специалиста) наконечник, Ромка исполняет очень хорошо. Но с характером беда, как только его начинают мочить, он сдувается и перестаёт показывать лучшую свою игру. Его надо хвалить и хвалить много, можно даже рябчиков жареных дать и бананов с ананасами, либо нещадно 3,14здить. Дайте Ромке время, будет в штрафной игра на него, он покажет свой уровень. Ромка игрок штрафной. Для своих габаритов очень техничный и быстрый, плюс умеет пользоваться своими антропометрическими данными. Не гоните на Ромку, он ещё маленький.
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уже даже бывший тренер окропил этот синий пузырёк.
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Думаете Ман Ютд просто так продали его интеру??? Потому что против сильных команд он никчемный.... Играет так как играл и за МЮ.!
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Это правда!
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Просто 480к в неделю))))
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Он экономии силы на сезон, стоя по центру защиты
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пришлите инструкцию пользования чёрным поленом за 100 лямов картонным залупенсам
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ДОН!!!
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