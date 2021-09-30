Кариус планирует уйти из "Ливерпуля" в январе

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус рассказал о своих планах найти новый клуб в январе.

Сейчас у Кариуса идет последний год по контракту с "Ливерпулем", однако 28-летний немец намерен играть во второй половине сезона.



Сейчас Лорис завершает восстановление после травмы, поле чего будет искать себе новое пристанище.



"Я пропустил около шести недель, и я надеюсь приступить к тренировкам в общей групп после международного перерыва, чтобы постараться вернуться в свою лучшую форму".



"Мы еще посмотрим, что случится зимой. Моя цель — играть каждую неделю. Посмотрим, где это будет возможно".



"Летом у меня было несколько вариантов, но в силу различных причин ничего не получилось", — сообщил Кариус Bild.