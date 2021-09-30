Кариус планирует уйти из "Ливерпуля" в январе

Лорис Кариус Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус рассказал о своих планах найти новый клуб в январе.

Сейчас у Кариуса идет последний год по контракту с "Ливерпулем", однако 28-летний немец намерен играть во второй половине сезона.

Сейчас Лорис завершает восстановление после травмы, поле чего будет искать себе новое пристанище.

"Я пропустил около шести недель, и я надеюсь приступить к тренировкам в общей групп после международного перерыва, чтобы постараться вернуться в свою лучшую форму".

"Мы еще посмотрим, что случится зимой. Моя цель — играть каждую неделю. Посмотрим, где это будет возможно".

"Летом у меня было несколько вариантов, но в силу различных причин ничего не получилось", — сообщил Кариус Bild.


Метки Кариус, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2021 12:00

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  1. frisby 30.09.2021 13:04 # frisby
    хуило инстраграмное. писдуй на мороз

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  2. cleverley88 30.09.2021 12:14 # cleverley88
    Он лучший вратарь в истории Лузерпуля. Надо оставаться однозначно.

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  3. tursa 30.09.2021 12:08 # tursa
    аппетиты по зп уменьшил бы и в свою немцию вернулся бы спокойно

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  4. naby-keita 30.09.2021 12:06 # naby-keita
    вернётся в условный Саутгемптон и выдаст матч жизни против ЛФК

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