Кариус планирует уйти из "Ливерпуля" в январе
Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус рассказал о своих планах найти новый клуб в январе.
Сейчас у Кариуса идет последний год по контракту с "Ливерпулем", однако 28-летний немец намерен играть во второй половине сезона.
Сейчас Лорис завершает восстановление после травмы, поле чего будет искать себе новое пристанище.
"Я пропустил около шести недель, и я надеюсь приступить к тренировкам в общей групп после международного перерыва, чтобы постараться вернуться в свою лучшую форму".
"Мы еще посмотрим, что случится зимой. Моя цель — играть каждую неделю. Посмотрим, где это будет возможно".
"Летом у меня было несколько вариантов, но в силу различных причин ничего не получилось", — сообщил Кариус Bild.
30.09.2021 12:00
Просмотров: 743
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
хуило инстраграмное. писдуй на мороз
(ответить)
Он лучший вратарь в истории Лузерпуля. Надо оставаться однозначно.
(ответить)
аппетиты по зп уменьшил бы и в свою немцию вернулся бы спокойно
(ответить)
вернётся в условный Саутгемптон и выдаст матч жизни против ЛФК
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий