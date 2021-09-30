Пирес рассказал, когда решил уйти из "Арсенала"

Бывший вингер "Арсенала" Робер Пирес вспомнил об эпизоде, когда поссорился с Арсеном Венгером и окончательно решил покинуть лондонский клуб.

Пирес блистал в составе "Арсенала" на протяжении шести лет, а его последим матчем за "канониров" стал проигранный "Барселоне" финал Лиги Чемпионов (2:1) в мае 2006.



В том матче "Арсенал" остался вдесятером уже на 18-й минуте, и Венгер принес в жертву именно Пиреса, выпуская другого вратаря на место удаленного Йенса Леманна. Такой обиды Робер не пережил.



"Я совершенно не мог подумать, что именно мне придется уйти с поля. Я даже не посмотрел на Арсена. Я ожидал, что он заменит Глеба или моего друга Фабрегаса, потому что я мог быть полезен в атаке и обладал хорошим техническим взаимопониманием с Анри. Это не высокомерие".



"Поэтому я был спокоен, суперуверен в себе, и вдруг Тити (Анри) говорит мне, что это меня меняют. "Что?!" — подумал я, глядя на табло с седьмым номером. Это было ужасно. Ужасно!"



"Я прошел мимо тренера, и мы не взглянули друг на друга. Я уселся на место и был очень зол. Я попытался успокоиться и затем сказал себе: "Я хочу, чтобы мы победили". Спустя два дня я сказал ему (Венгеру), что ухожу... Фактически эта ситуация привела к моему уходу из клуба".



"Он ("Венгер) не ожидал этого. Мне нужно было сменить обстановку".



"После финала у тебя как будто что-то порвалось внутри... То была ужасная неделя. Я узнал, что не попал в заявку сборной на Чемпионат Мира, я провел только 17 минут в финале, который мы проиграли... Все-таки мне было виднее!" — сообщил Пирес L'Equipe.