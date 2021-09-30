"Лидс" обсуждает новый контракт с Филлипсом

"Лидс" начал переговоры со своим полузащитником Калвином Филлипсом о новом контракте.

Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, Филлипс является приоритетной трансферной целью "Манчестер Юнайтед" по укреплению центра поля следующим летом.



"Красные дьяволы" переключились на Калвина с Деклана Райса ввиду чрезвычайной дороговизны полузащитника "Вест Хэма".



На "Олд Траффорд" рассчитывают, что суммы около 60 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Филлипса, однако "Лидс" не отпустит своего воспитанника без боя.



Клуб с "Элланд Роуд" надеется оградить Калвина от интереса грандов, предложив 25-летнему игроку сборной Англии новый контракт на улучшенных условиях. Процесс переговоров уже стартовал.



Добавим, действующий контракт Филлипса истекает только в 2024 году. Прежде Калвин всегда говорил, что он счастлив в "Лидсе".