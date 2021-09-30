Сульшер похвалил "лушего голкипера в мире"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал Давида Де Хеа "лучшим голкипером в мире" после волевой победы 2:1 над "Вильярреалом" в Лиге Чемпионов.

Камбэк "красных дьяволов" в домашнем противостоянии с "Вильярреалом" был бы невозможен, если бы не несколько блестящих сейвов Де Хеа.



Давид спасал "Юнайтед" и в первом тайме, когда соперник владел значительным преимуществом, так и после ответного гола Алекса Теллеса на 60-й минуте, когда "дьяволы" стали рисковать в поисках победного мяча, поэтому Сульшер счел нужным отметить вклад испанца.



"Это был очень сложный матч против очень хорошей команды. В первом тайме мы много владели мячом, но они очень хорошо контратаковали, быстро переходя вперед и создав ряд больших моментов".



"К счастью, сегодня вечером у нас на воротах был лучший голкипер в мире. Давид был великолепен. Мы очень довольны его игрой", — цитирует Сульшера The Independent.