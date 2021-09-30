Нуну уверен, что знает философию "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту развеял сомнения насчет игровой философии своего клуба.

"Тоттенхэм" показал просто удручающий по содержанию футбол в проигранных матчах против "Кристал Пэлас", "Челси" и "Арсенала", суммарно пропустив девять голов.



Болельщики "шпор" до сих пор не поняли, каким образом хочет играть Нуну, однако португальский специалист уверен, что он понимает ДНК клуба.



"Мне рассказали о философии "Тоттенхэма", и все ее знают. Каждый хочет играть в хороший футбол. Каждый хочет атаковать, каждый хочет забивать голы. К этому мы и стремимся".



"Иногда это оказывается невозможно, однако это то, чего мы хотим. Это будет процесс, и мы прикладываем усилия".



"Критика — это нормально. Каждый знает, как это устроено в нашей индустрии. Когда ты не играешь хорошо, когда ты не добиваешься результата, от критики никуда не деться. Мы понимаем это, и в наших руках отреагировать и изменить это", — цитирует Нуну Sky Sports.