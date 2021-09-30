Нуну уверен, что знает философию "Тоттенхэма"

Нуну Эшпириту Санту Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту развеял сомнения насчет игровой философии своего клуба.

"Тоттенхэм" показал просто удручающий по содержанию футбол в проигранных матчах против "Кристал Пэлас", "Челси" и "Арсенала", суммарно пропустив девять голов.

Болельщики "шпор" до сих пор не поняли, каким образом хочет играть Нуну, однако португальский специалист уверен, что он понимает ДНК клуба.

"Мне рассказали о философии "Тоттенхэма", и все ее знают. Каждый хочет играть в хороший футбол. Каждый хочет атаковать, каждый хочет забивать голы. К этому мы и стремимся".

"Иногда это оказывается невозможно, однако это то, чего мы хотим. Это будет процесс, и мы прикладываем усилия".

"Критика — это нормально. Каждый знает, как это устроено в нашей индустрии. Когда ты не играешь хорошо, когда ты не добиваешься результата, от критики никуда не деться. Мы понимаем это, и в наших руках отреагировать и изменить это", — цитирует Нуну Sky Sports.


Метки Тоттенхэм, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2021 08:00

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  1. hunter022 30.09.2021 09:09 # hunter022
    Философия с психологией аутсайдеров

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  2. shimane 30.09.2021 09:01 # shimane
    скоро на выход, нуну)

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  3. naby-keita 30.09.2021 08:03 # naby-keita
    Тоттенхэм вернулся туда, где Почеттино начинал свой путь в Тоттенхэме.

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