Сульшер: "Это магия"

Криштиану Роналду и Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал "магией" вырванную победу 2:1 против "Вильярреала" в Лиге Чемпионов.

Забить победный гол против своего обидчика по последнему финалу Лиги Европы "Юнайтед" удалось только на пятой компенсированной минуте, когда Криштиану Роналду нанес точный удар с острого угла.

"Олд Траффорд" не впервые становится свидетелем позднего, но очень важного гола, и Сульшер считает своих фанатов полноценным участником камбэка.

"Лига Чемпионов на "Олд Траффорд" — это магия, и иногда история может помогать нам".

"Так бывает на "Олд Траффорд", подобное случалось здесь так много раз прежде. Конечно, мы совершенно перестали осторожничать, и в конце концов нам повезло".

"Думаю, поддержка трибун затянула мяч в сетку, как это уже происходило прежде. А когда Криштиану на поле, шанс есть всегда. Он так хорош у чужих ворот, и он оказал огромное влияние на каждого, на болельщиков, на весь клуб".

"Для игроков имеет огромное значение вырывать победы таким образом, особенно после поражения в Берне (от "Янг Бойз") с похожей концовкой. Я предпочитаю иметь победу и поражение, нежели две ничьи", — цитирует Сульшера Evening Standard.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2021 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1595

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Последние комментарии:




  1. pro 30.09.2021 08:50 # pro
    Повезло, что есть чем оправдать не замену еле ходящего под конец матча Роналду

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  2. vyrentz 30.09.2021 08:20 # vyrentz
    Вечный контракт этому физруку)

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  3. naby-keita 30.09.2021 07:37 # naby-keita
    Сульшер должен отсасывать Роналду каждый матч!

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  4. masta 30.09.2021 07:31 # masta
    Сульшер называет это магией, местные эксперты отскоком

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  5. best-friend777 30.09.2021 07:20 # best-friend777
    Представляю, как сгорит манкуниа плэнет, когда прочитает зоголовок

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