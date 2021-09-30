Сульшер: "Это магия"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал "магией" вырванную победу 2:1 против "Вильярреала" в Лиге Чемпионов.

Забить победный гол против своего обидчика по последнему финалу Лиги Европы "Юнайтед" удалось только на пятой компенсированной минуте, когда Криштиану Роналду нанес точный удар с острого угла.



"Олд Траффорд" не впервые становится свидетелем позднего, но очень важного гола, и Сульшер считает своих фанатов полноценным участником камбэка.



"Лига Чемпионов на "Олд Траффорд" — это магия, и иногда история может помогать нам".



"Так бывает на "Олд Траффорд", подобное случалось здесь так много раз прежде. Конечно, мы совершенно перестали осторожничать, и в конце концов нам повезло".



"Думаю, поддержка трибун затянула мяч в сетку, как это уже происходило прежде. А когда Криштиану на поле, шанс есть всегда. Он так хорош у чужих ворот, и он оказал огромное влияние на каждого, на болельщиков, на весь клуб".



"Для игроков имеет огромное значение вырывать победы таким образом, особенно после поражения в Берне (от "Янг Бойз") с похожей концовкой. Я предпочитаю иметь победу и поражение, нежели две ничьи", — цитирует Сульшера Evening Standard.