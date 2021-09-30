Сульшер: "Это магия"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал "магией" вырванную победу 2:1 против "Вильярреала" в Лиге Чемпионов.
Забить победный гол против своего обидчика по последнему финалу Лиги Европы "Юнайтед" удалось только на пятой компенсированной минуте, когда Криштиану Роналду нанес точный удар с острого угла.
"Олд Траффорд" не впервые становится свидетелем позднего, но очень важного гола, и Сульшер считает своих фанатов полноценным участником камбэка.
"Лига Чемпионов на "Олд Траффорд" — это магия, и иногда история может помогать нам".
"Так бывает на "Олд Траффорд", подобное случалось здесь так много раз прежде. Конечно, мы совершенно перестали осторожничать, и в конце концов нам повезло".
"Думаю, поддержка трибун затянула мяч в сетку, как это уже происходило прежде. А когда Криштиану на поле, шанс есть всегда. Он так хорош у чужих ворот, и он оказал огромное влияние на каждого, на болельщиков, на весь клуб".
"Для игроков имеет огромное значение вырывать победы таким образом, особенно после поражения в Берне (от "Янг Бойз") с похожей концовкой. Я предпочитаю иметь победу и поражение, нежели две ничьи", — цитирует Сульшера Evening Standard.
30.09.2021 07:00
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Последние комментарии:
Повезло, что есть чем оправдать не замену еле ходящего под конец матча Роналду
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Вечный контракт этому физруку)
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Сульшер должен отсасывать Роналду каждый матч!
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Сульшер называет это магией, местные эксперты отскоком
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Представляю, как сгорит манкуниа плэнет, когда прочитает зоголовок
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