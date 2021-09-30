Тухель: "Челси" был слегка медленным и уставшим"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что его команда была "слегка медленной и уставшей" в проигранном матче Лиги Чемпионов против "Ювентуса" (1:0).

В среду вечером "Челси" потерпел свое второе поражение подряд, четырьмя днями ранее также уступив "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге (0:1).



Свой единственный гол "Ювентус" забил спустя 11 секунд после начала второго тайма, и Тухель не находит этому оправданий. Томасу еще предстоит разобраться, почему "синие" выглядели недостаточно свежими физически и морально.



"Конечно, на этом уровне нельзя пропускать подобного рода гол на первых секундах второго тайма".



Думаю, мы недостаточно резко начали матч. Мы владели мячом, но в первые 12-15 минут могли навредить им больше и играть гораздо резче".



"У нас возникли сложности с тем, чтобы диктовать свой ритм, потому что соперник так глубоко отсиживался и был так пассивен. У нас не получалось играть в своем темпе. Это обязательная вещь, но это непросто".



"Мы были так хороши на тренировке вчера и не так хороши или не так свободны сегодня. Я чувствую, что мы были слегка медленными и уставшими как команда. Медленными морально — в принятии решений. Это сложно анализировать", — сообщил Тухель BT Sport.