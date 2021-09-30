"Юнайтед" вырвал победу у "Вильярреала" благодаря Роналду

Гол Криштиану Роналду на исходе компенсированного времени позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу в домашнем противостоянии с "Вильярреалом" — 2:1.

Травмированных Харри Магуайра и Люка Шоу в стартовом составе "красных дьяволов" на этот матч заменили Виктор Линделеф и Алекс Телес. Диогу Далот появился вместо дисквалифицированного Аарона Ван-Биссаки, а Джейдон Санчо вышел вместо Фреда.



Уже на седьмой минуте для хозяев прозвучал тревожный звоночек. Арно Данжума выскочил практически один на один, левее центра штрафной, но пробил прямо в Давида Де Хеа.



Этим гости не ограничились, продолжив играть гораздо опаснее сонного соперника. До перерыва Де Хеа совершил еще несколько сейвов.



"Юнайтед" в первом тайме больше владел мячом, но явных моментов не создал, если не учитывать несостоявшийся автогол экс-защитника "Ливерпуля" Альберто Морено.



А на 53-й минуте "Вильярреал" открыл счет, и это выглядело вполне закономерно. Данжума открылся за спиной у Далота на левом краю штрафной, после чего прострелил к воротам на Пако Алькасера — 0:1.



"Дьяволы" встрепенулись и на удивление легко и быстро сравнялись счет. Это случилось на 60-й минуте, когда Теллес пробил с лету по отскочившему к нему за пределами штрафной мячу — 1:1.



После быстрого обмена голами психологическое преимущество оказалось на стороне хозяев, которые были активнее в остатке матча, но реальные моменты давались им со скрипом.



В концовке "Юнайтед" перешел на навал и на исходе компенсированного времени все же добился своего. Роналду сыграл в стенку с Джесси Лингардом и нанес сильный удар с острого угла — 2:1.



В целом "Юнайтед" провел очередной слабый матч и вновь был вынужден полагаться на удачу. "Вильярреал" не заслуживал поражения, однако судьбе было угодно иначе.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Вильярреал" (Испания) — 2:1 (0:0)



Голы: Теллес 60, Роналду 90 — Алькасер 53.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Варан, Линделеф, Теллес (Фред 89), Погба (Кавани 75), Мактоминей, Гринвуд (Лингард 89), Фернандеш, Санчо (Матич 75), Роналду.



"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль (Манди 73), Торрес, Морено (Пенья 73), Парехо, Тригерос (Эступиньян 61), Пино (Гомес 73), Алькасер (Диа 58), Данжума.



Предупреждения: Гринвуд, Теллес, Роналду — Альбиоль, Морено, Пино, Пенья.