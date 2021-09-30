"Юнайтед" вырвал победу у "Вильярреала" благодаря Роналду
Гол Криштиану Роналду на исходе компенсированного времени позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу в домашнем противостоянии с "Вильярреалом" — 2:1.
Травмированных Харри Магуайра и Люка Шоу в стартовом составе "красных дьяволов" на этот матч заменили Виктор Линделеф и Алекс Телес. Диогу Далот появился вместо дисквалифицированного Аарона Ван-Биссаки, а Джейдон Санчо вышел вместо Фреда.
Уже на седьмой минуте для хозяев прозвучал тревожный звоночек. Арно Данжума выскочил практически один на один, левее центра штрафной, но пробил прямо в Давида Де Хеа.
Этим гости не ограничились, продолжив играть гораздо опаснее сонного соперника. До перерыва Де Хеа совершил еще несколько сейвов.
"Юнайтед" в первом тайме больше владел мячом, но явных моментов не создал, если не учитывать несостоявшийся автогол экс-защитника "Ливерпуля" Альберто Морено.
А на 53-й минуте "Вильярреал" открыл счет, и это выглядело вполне закономерно. Данжума открылся за спиной у Далота на левом краю штрафной, после чего прострелил к воротам на Пако Алькасера — 0:1.
"Дьяволы" встрепенулись и на удивление легко и быстро сравнялись счет. Это случилось на 60-й минуте, когда Теллес пробил с лету по отскочившему к нему за пределами штрафной мячу — 1:1.
После быстрого обмена голами психологическое преимущество оказалось на стороне хозяев, которые были активнее в остатке матча, но реальные моменты давались им со скрипом.
В концовке "Юнайтед" перешел на навал и на исходе компенсированного времени все же добился своего. Роналду сыграл в стенку с Джесси Лингардом и нанес сильный удар с острого угла — 2:1.
В целом "Юнайтед" провел очередной слабый матч и вновь был вынужден полагаться на удачу. "Вильярреал" не заслуживал поражения, однако судьбе было угодно иначе.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Вильярреал" (Испания) — 2:1 (0:0)
Голы: Теллес 60, Роналду 90 — Алькасер 53.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Варан, Линделеф, Теллес (Фред 89), Погба (Кавани 75), Мактоминей, Гринвуд (Лингард 89), Фернандеш, Санчо (Матич 75), Роналду.
"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль (Манди 73), Торрес, Морено (Пенья 73), Парехо, Тригерос (Эступиньян 61), Пино (Гомес 73), Алькасер (Диа 58), Данжума.
Предупреждения: Гринвуд, Теллес, Роналду — Альбиоль, Морено, Пино, Пенья.
30.09.2021 00:00
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Последние комментарии:
Атаки Челси шли волнами, но храбрым и стойким морякам, в лице бонуччи кьелини и де лигта по усам текло в рот не попало .
Ниче обоссым этих морячков на мосту
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После неудачных игр с «Янг Бойз» и «Астон Виллой» в медиа снова заговорили о потенциальном увольнении Сульшера. Болельщики «Юнайтед» (по крайней мере те, что ходят на стадион) с позицией журналистов не согласны: на «Олд Траффорд» тренера тепло встречают аплодисментами, несколько раз за матч заводят именной чант, а в личных разговорах недовольно хмурятся при упоминании отставки.
Один фанат лет сорока разразился настоящей тирадой: «Вы начинаете нагнетать, как только дела идут хоть немного не так, и это только раздражает команду. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Брентфордом», «Сити» – с «Саутгемптоном», «Челси» проиграл «Сити», но почему-то мы не слышим криков об увольнении Клоппа, Гвардиолы или Тухеля. Я понимаю, что это ваша работа, но это сильно бесит. Вы выбираете тот нарратив, который вам удобен, часто цитируя непонятных анонимных троллей в интернете, пишущих #Oleout.
Оставьте нас в покое! Или поговорите с реальными фанатами, которые не сидят в твиттере, а не пропускают ни одного матча на «Олд Траффорд». Болельщики «Юнайтед» умеют терпеть и давать время: если бы мы уволили Фергюсона в первые годы, как того хотела пресса, мы никогда бы не добились успехов. Возможно, в руководстве клуба считают по-другому, но в прошлом году они уже видели, что случается, когда они не слушают фанатов. Я уверен, что если вопрос об увольнении встанет по-настоящему, то мы снова выйдем с протестами».
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Теперь ясно, почему опрос на сайте именно такой, а не где прячется Мукако
Роналду просто невероятен, как в прочем и Фернандеш с Кавани!
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00:59 Аллегри про 1:0 с «Челси»: «Моряки всегда находят выход из шторма. Шченсному ни разу не пришлось по-настоящему выручать «Юве»
Канистру обоссали
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Отскочили мы. Оле не тянет. Так везти долго не может.
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Пенсы уже програли. 1-0.
Источник: http://fapl.ru/posts/88636/?c=1#c7422906
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А САФ то как радовался голу Рона, пздц, будь здоров старичок.
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Чета я в этом матче мало видел интеллектуальное еплетище Миши Кэррика, живой надеюсь.
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Бруну с Теллесом шикарно повернули голешник, лепота. Ниче не скажешь. Блеать, но больше сказать то хорошего нечего.
(ответить)
Санчо, блеа. Просто ебашил в БД, как лютый топарь. А тут дно безполезное. Да, можно сказать типа не на своём фланге всё время, ну кто виноват, что Олег олень дибилоид сука бублик. Да ну фписту нахуй!
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Верните Вилли Кабальеро!
После ухода лысого, что-то пошло не так!
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Верил в паровоза Тухла и Гудыбенина... Не подкачали.
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ХУЕСОССИ ПОЗОРНОЕ
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Лол, там еще и бчк под себя сходила. Надеюсь, Кумана продлят.
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29.09.2021 20:12 #
geniusss
Я люблю такие моменты ожидания топового матча. Это хороший способ проверить свою интуицию. Не знаю как это происходит, но иногда есть мандраж как перед игрой с МанСити, а иногда даже при всеобщем ожидании поражения Челси, откуда-то берется удивительное спокойствие и ожидание благополучного исхода. Советую всем взять на воружение этот метод - надо просто прислушаться к себе... Интуиция - это совсем не что-то сверхъестественное, тут нет ничего мистического. Интуиция - это ваше Второе Я, то, что анализирует некие моменты, которые ваш осознанный логический ум еще не обработал или не понял. Сегодня я верю в уверенную победу cиней армии.
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фк киев из города Динамо сосяндрааа
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все Фанаты Членси вы так Лахииииии
честно вы пздц лахиииии серьезно вы так Лахииии
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Типичный отскок на 999-й добавленной минуте
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Е6ать первый гол муму красивый
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Как же я счастлив, что живу в одно время с величайшим футболистом земли Каллумом Хадсоном Одои. Наблюдать за его тупыми финтами и постоянными потерями мяча это просто фантастика. Это и есть философия футбола, его скрытый смысл. Иначе как объяснить, что Челси платит ему больше. 200 тысяч в неделю? Никак. Он царь футбола.
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