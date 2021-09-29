"Челси" проиграл в гостях у "Ювентуса"

"Челси" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Ювентуса", единственный гол пропустив спустя 11 секунд после начала второго тайма.

По сравнению с поражением 0:1 от "Манчестер Сити" в стартовом составе "синих" произошло три изменения. Вместо Риса Джеймса, Нголо Канте и Тимо Вернера появились Тиаго Силва, Хаким Зийеш и Кай Хаверц.



Первый в матче опасный момент был создан на седьмой минуте, когда Ромелу Лукаку пробил ногой после передачи от углового флажка — голкипер хозяев Войцех Щесны уверенно забрал мяч.



В начале матча гости имели более чем двукратное преимущество по владению мячом, но на 20-й минуте "Ювентус" разразился опаснейшей контратакой. Федерико Кьеза убежал в прорыв, вошел в штрафную по правому краю, но в дальний угол ворот слегка не попал.



Удар Лукаку так и остался единственным попаданием в створ для обеих команд до перерыва. "Ювентус" не претендовал на контроль мяча, но уверенно выдерживал давление и всегда был готов огрызнуться.



А во втором тайме хозяевам потребовалось всего 11 секунд, чтобы открыть счет. Федерико Бернардески сделал скрытый пас в штрафную на рывок Кьезы, который сразу же пробил над присевшим Эдуаром Менди — 1:0.



Далее "Ювентус" мертвой хваткой вцепился в устраивающий счет и принялся играть по результату. У "Челси" Лукаку совершил пару промахов, еще несколько ударов были заблокированы. Многочисленные замены Томаса Тухеля не сработали.



"Челси" хорошо контролировал мяч в первом тайме, но это ничуть не напрягало опытнейший "Ювентус", чьи резкие выпады в итоге и предопределили результат.



"Ювентус" (Италия) — "Челси" (Англия) — 1:0 (0:0)



Гол: Кьеза 46.



"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Де Лигт, Сандро, Куадрадо, Локателли, Бентакур (Кьеллини 83), Рабьо (Маккенни 77), Кьеза (Кин 77), Бернардески (Кулусевски 66).



"Челси": Менди, Кристенсен (Баркли 75), Силва, Рюдигер, Аспиликуэта (Лофтус-Чик 62), Жоржиньо (Чалоба 62), Ковачич, Алонсо (Чилуэлл 45), Зийеш (Хадсон-Одои 62), Лукаку, Хаверц.



Предупреждения: Куадрадо — Рюдигер, Алонсо, Зийеш.