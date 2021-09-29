"Челси" проиграл в гостях у "Ювентуса"
"Челси" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Ювентуса", единственный гол пропустив спустя 11 секунд после начала второго тайма.
По сравнению с поражением 0:1 от "Манчестер Сити" в стартовом составе "синих" произошло три изменения. Вместо Риса Джеймса, Нголо Канте и Тимо Вернера появились Тиаго Силва, Хаким Зийеш и Кай Хаверц.
Первый в матче опасный момент был создан на седьмой минуте, когда Ромелу Лукаку пробил ногой после передачи от углового флажка — голкипер хозяев Войцех Щесны уверенно забрал мяч.
В начале матча гости имели более чем двукратное преимущество по владению мячом, но на 20-й минуте "Ювентус" разразился опаснейшей контратакой. Федерико Кьеза убежал в прорыв, вошел в штрафную по правому краю, но в дальний угол ворот слегка не попал.
Удар Лукаку так и остался единственным попаданием в створ для обеих команд до перерыва. "Ювентус" не претендовал на контроль мяча, но уверенно выдерживал давление и всегда был готов огрызнуться.
А во втором тайме хозяевам потребовалось всего 11 секунд, чтобы открыть счет. Федерико Бернардески сделал скрытый пас в штрафную на рывок Кьезы, который сразу же пробил над присевшим Эдуаром Менди — 1:0.
Далее "Ювентус" мертвой хваткой вцепился в устраивающий счет и принялся играть по результату. У "Челси" Лукаку совершил пару промахов, еще несколько ударов были заблокированы. Многочисленные замены Томаса Тухеля не сработали.
"Челси" хорошо контролировал мяч в первом тайме, но это ничуть не напрягало опытнейший "Ювентус", чьи резкие выпады в итоге и предопределили результат.
"Ювентус" (Италия) — "Челси" (Англия) — 1:0 (0:0)
Гол: Кьеза 46.
"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Де Лигт, Сандро, Куадрадо, Локателли, Бентакур (Кьеллини 83), Рабьо (Маккенни 77), Кьеза (Кин 77), Бернардески (Кулусевски 66).
"Челси": Менди, Кристенсен (Баркли 75), Силва, Рюдигер, Аспиликуэта (Лофтус-Чик 62), Жоржиньо (Чалоба 62), Ковачич, Алонсо (Чилуэлл 45), Зийеш (Хадсон-Одои 62), Лукаку, Хаверц.
Предупреждения: Куадрадо — Рюдигер, Алонсо, Зийеш.
29.09.2021 23:55
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Последние комментарии:
Как же надоели эти автобусы и матчи жизни от соперников. Разве они не понимают, что против Челси надо играть на расслабоне и с классической расстановкой на поле, чтобы ни в коем случае в защите больше 4-х игроков не оказывалось?
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Томас Тухель:
«Мы не были достаточно свободны сегодня, я не знаю почему. Мы были немного медлительны в принятии решений. Я не знаю, почему. Нам сложно анализировать этот матч».
[BT Sport]
Всё пиздец,Тухель превращается в Сарри, тот тоже ничего не знал :D
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уже тухель аут? пару недель назад же был абсолютным топарем без конкурентов
(ответить)
канте аут, рис аут, маунт аут
забросы на гориллу
итог все видят второй матч подряд
цирк с чалобой барклями чилвелами обоями лофтусом и еще какими-то папуасами
тухель гений
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Кароч, из-за того что в команде есть Мукаку приходится играть на него, поэтому защам удобно сесть глубоко и вдвоём его спокойно держать, когда Мукаку не было, соперник не знал откуда ожидать опасности, в случае если все время контролим мяч. Сейчас это один из плюсов МС, потому что хз откуда выстрелит.
Топ форвард это збс, но не надо всю игру строить, ожидая что он сейчас вот вот что-нибудь исполнит.
Проигрыши на таком этапе пойдут команде в плюс
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Полный тухельси.
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е бите ушастого вонючего немца
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Да Итальянцам с таким автобусом тяжело забить! На научится обострять моменты... которых явно не хватало сегодня. И конечно не надо один состав гонять везде а то как то обороты сбавили. Изначально надо было как на второй тайм с начала матча выпускать игроков
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собака лаяла на дядю фраера
уууууууу
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Пидорастерка сквозь несколько хуев в очке и глотке пытается выдавить улыбку хахахаахаххахах
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пох.уй, с 2 места выйти даже лучше, там всегда легче соперники в 1\8 попадаются, а красные шакалы все-таки в своем фирменном говенном стиле отскочили на 10 минуте при 5 добавленных, ору
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Нужно, конечно, Тухелю думать, что с оборонительными командами делать, Лукаку не абсолютное решение, хоть и должен был сегодня забивать. Кстати, непонятно, почему не использовали вот такие вертикальные передачи на Лукаку, как исполнил Баркли в этом моменте. Надеюсь, после паузы на сборные команда "соберётся". Было ощущение, что именно сегодня не хватало Маунта.
Судья сегодня немного во втором тайме подбешивал, к матчу вообще не готовился, "вёлся" на любое падение итальянцев.
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Да они же ЛЧ выирали, им позволительно не выигрывать ничего ещё года 2
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Проебалси по классике: все силы проебали, шоб хоть ничейку с сити выцепить, в итоге еще и в лч от старухи, которой в сериале только ленивый не забивает, струю на свои бестолковки получили.
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Играли хорошо, но это типичная автобусная Италия. И гол на дурака. Обидно.
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В этом туре проепали денежные мешки МС и Челси, а для МЮ это группа смерти
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У собак собачья жизнь
лайте лайте Суки
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Челси официально пидорасы!Поздравляю
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Пенисы братишки, видимо, выдохлись на прошлой неделе, когда всей командой оборонялись автобусом против КОРОЛЕЙ, хихихи.
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они навесы на жиробаса - вся тактика
тухель кончился
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