"Челси" проиграл в гостях у "Ювентуса"

Федерико Кьеза "Челси" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Ювентуса", единственный гол пропустив спустя 11 секунд после начала второго тайма.

По сравнению с поражением 0:1 от "Манчестер Сити" в стартовом составе "синих" произошло три изменения. Вместо Риса Джеймса, Нголо Канте и Тимо Вернера появились Тиаго Силва, Хаким Зийеш и Кай Хаверц.

Первый в матче опасный момент был создан на седьмой минуте, когда Ромелу Лукаку пробил ногой после передачи от углового флажка — голкипер хозяев Войцех Щесны уверенно забрал мяч.

В начале матча гости имели более чем двукратное преимущество по владению мячом, но на 20-й минуте "Ювентус" разразился опаснейшей контратакой. Федерико Кьеза убежал в прорыв, вошел в штрафную по правому краю, но в дальний угол ворот слегка не попал.

Удар Лукаку так и остался единственным попаданием в створ для обеих команд до перерыва. "Ювентус" не претендовал на контроль мяча, но уверенно выдерживал давление и всегда был готов огрызнуться.

А во втором тайме хозяевам потребовалось всего 11 секунд, чтобы открыть счет. Федерико Бернардески сделал скрытый пас в штрафную на рывок Кьезы, который сразу же пробил над присевшим Эдуаром Менди — 1:0.

Далее "Ювентус" мертвой хваткой вцепился в устраивающий счет и принялся играть по результату. У "Челси" Лукаку совершил пару промахов, еще несколько ударов были заблокированы. Многочисленные замены Томаса Тухеля не сработали.

"Челси" хорошо контролировал мяч в первом тайме, но это ничуть не напрягало опытнейший "Ювентус", чьи резкие выпады в итоге и предопределили результат.

"Ювентус" (Италия) — "Челси" (Англия) — 1:0 (0:0)

Гол: Кьеза 46.

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Де Лигт, Сандро, Куадрадо, Локателли, Бентакур (Кьеллини 83), Рабьо (Маккенни 77), Кьеза (Кин 77), Бернардески (Кулусевски 66).

"Челси": Менди, Кристенсен (Баркли 75), Силва, Рюдигер, Аспиликуэта (Лофтус-Чик 62), Жоржиньо (Чалоба 62), Ковачич, Алонсо (Чилуэлл 45), Зийеш (Хадсон-Одои 62), Лукаку, Хаверц.

Предупреждения: Куадрадо — Рюдигер, Алонсо, Зийеш.


Метки Лига Чемпионов, обзор матча, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2021 23:55

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. sausage 30.09.2021 00:45 # sausage
    Как же надоели эти автобусы и матчи жизни от соперников. Разве они не понимают, что против Челси надо играть на расслабоне и с классической расстановкой на поле, чтобы ни в коем случае в защите больше 4-х игроков не оказывалось?

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  2. jirrort 30.09.2021 00:23 # jirrort
    Томас Тухель:

    «Мы не были достаточно свободны сегодня, я не знаю почему. Мы были немного медлительны в принятии решений. Я не знаю, почему. Нам сложно анализировать этот матч».

    [BT Sport]

    Всё пиздец,Тухель превращается в Сарри, тот тоже ничего не знал :D

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  3. liverfun 30.09.2021 00:13 # liverfun
    уже тухель аут? пару недель назад же был абсолютным топарем без конкурентов

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  4. superperez101 30.09.2021 00:10 # superperez101
    канте аут, рис аут, маунт аут
    забросы на гориллу
    итог все видят второй матч подряд

    цирк с чалобой барклями чилвелами обоями лофтусом и еще какими-то папуасами

    тухель гений

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  5. scrim 30.09.2021 00:09 # scrim
    Кароч, из-за того что в команде есть Мукаку приходится играть на него, поэтому защам удобно сесть глубоко и вдвоём его спокойно держать, когда Мукаку не было, соперник не знал откуда ожидать опасности, в случае если все время контролим мяч. Сейчас это один из плюсов МС, потому что хз откуда выстрелит.
    Топ форвард это збс, но не надо всю игру строить, ожидая что он сейчас вот вот что-нибудь исполнит.
    Проигрыши на таком этапе пойдут команде в плюс

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  6. hachidlo 30.09.2021 00:09 # hachidlo
    Полный тухельси.

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  7. bbezvizz 30.09.2021 00:08 # bbezvizz
    е бите ушастого вонючего немца

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  8. chelsiukpro 30.09.2021 00:08 # chelsiukpro
    Да Итальянцам с таким автобусом тяжело забить! На научится обострять моменты... которых явно не хватало сегодня. И конечно не надо один состав гонять везде а то как то обороты сбавили. Изначально надо было как на второй тайм с начала матча выпускать игроков

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  9. bbezvizz 30.09.2021 00:05 # bbezvizz
    собака лаяла на дядю фраера
    уууууууу

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  10. slash-lfc 30.09.2021 00:04 # slash-lfc
    Пидорастерка сквозь несколько хуев в очке и глотке пытается выдавить улыбку хахахаахаххахах

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  11. bezviz 30.09.2021 00:02 # bezviz
    пох.уй, с 2 места выйти даже лучше, там всегда легче соперники в 1\8 попадаются, а красные шакалы все-таки в своем фирменном говенном стиле отскочили на 10 минуте при 5 добавленных, ору

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  12. leysan 30.09.2021 00:02 # leysan
    Нужно, конечно, Тухелю думать, что с оборонительными командами делать, Лукаку не абсолютное решение, хоть и должен был сегодня забивать. Кстати, непонятно, почему не использовали вот такие вертикальные передачи на Лукаку, как исполнил Баркли в этом моменте. Надеюсь, после паузы на сборные команда "соберётся". Было ощущение, что именно сегодня не хватало Маунта.
    Судья сегодня немного во втором тайме подбешивал, к матчу вообще не готовился, "вёлся" на любое падение итальянцев.

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  13. ilovemanutd 30.09.2021 00:01 # ilovemanutd
    Да они же ЛЧ выирали, им позволительно не выигрывать ничего ещё года 2

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  14. lahmatyj 30.09.2021 00:01 # lahmatyj
    Проебалси по классике: все силы проебали, шоб хоть ничейку с сити выцепить, в итоге еще и в лч от старухи, которой в сериале только ленивый не забивает, струю на свои бестолковки получили.

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  15. ganinilyha 30.09.2021 00:01 # ganinilyha
    Играли хорошо, но это типичная автобусная Италия. И гол на дурака. Обидно.

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  16. ian 30.09.2021 00:00 # ian
    В этом туре проепали денежные мешки МС и Челси, а для МЮ это группа смерти

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  17. bbezvizz 30.09.2021 00:00 # bbezvizz
    У собак собачья жизнь
    лайте лайте Суки

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  18. yaxaaabalya 30.09.2021 00:00 # yaxaaabalya
    Челси официально пидорасы!Поздравляю

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  19. true-manc 30.09.2021 00:00 # true-manc
    Пенисы братишки, видимо, выдохлись на прошлой неделе, когда всей командой оборонялись автобусом против КОРОЛЕЙ, хихихи.

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  20. superperez101 30.09.2021 00:00 # superperez101
    они навесы на жиробаса - вся тактика
    тухель кончился

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