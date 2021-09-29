Ихеаначо не пустили в Польшу
Нападающего "Лестера" Келечи Ихеаначо не пустили в Польшу, где в четверг его команда сыграет с варшавской "Легией" в Лиге Европы.
Когда команда Брендана Роджерса прилетела в столицу Польши в среду днем, Ихеаначо не смог пройти пограничный контроль, сообщает Sky Sports.
Келечи не хватило некоторых документов, поэтому 24-летний нигериец с представителем клуба остался в аэропорту дожидаться ближайшего рейса назад в Британию.
Таким образом, Ихеаначо, забивший только один гол в этом сезоне, не примет участия в матче против "Легии".
Добавим, в октябре "Лестер" также отправится в Москву к "Спартаку", а в декабре совершит визит в Италию к "Наполи".
29.09.2021 23:00
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Это провал. Директора клуба и менеджеров гнать ссаными тряпками
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