Нападающего "Лестера" Келечи Ихеаначо не пустили в Польшу, где в четверг его команда сыграет с варшавской "Легией" в Лиге Европы.

Когда команда Брендана Роджерса прилетела в столицу Польши в среду днем, Ихеаначо не смог пройти пограничный контроль, сообщает Sky Sports.



Келечи не хватило некоторых документов, поэтому 24-летний нигериец с представителем клуба остался в аэропорту дожидаться ближайшего рейса назад в Британию.



Таким образом, Ихеаначо, забивший только один гол в этом сезоне, не примет участия в матче против "Легии".



Добавим, в октябре "Лестер" также отправится в Москву к "Спартаку", а в декабре совершит визит в Италию к "Наполи".