Сага с покупкой саудитами "Ньюкасла" разрешится в январе

Сага с приобретением инвесторами из Саудовской Аравии "Ньюкасла" разрешится в начале января.

Напомним, нынешний владелец "Ньюкасла" Майк Эшли подал в суд на Премьер-Лигу после того, как та не предоставила свое одобрение на продажу клуба Суверенному фонду Саудовской Аравии.



В среду Апелляционный Суд Соединенного Королевства провел предварительное слушание, а непосредственно рассмотрение дела начнется 3 января и продлится чуть более недели.



В ходе предварительного слушания адвокаты Эшли, например, заявили, что на Премьер-Лигу оказывали давление компания beIN Sports, владеющая правами на трансляцию матчей английского первенства на Ближнем Востоке, и другие клубы дивизиона, опасавшиеся, что "сороки" резко разбогатеют.



The Guardian ожидает, что сделка все-таки будет одобрена, если "Ньюкасл" сможет доказать, что Саудовская Аравия как государство не будет выступать управляющей клубом компанией, хотя грань между королевством и ее инвестиционным фондом весьма условна.