Лено не понимает, почему перестал играть за "Арсенал"

Бернд Лено Голкипер "Арсенала" Бернд Лено заявил, что не понимает, почему перестал играть.

Пропустив девять голов трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, затем Лено был переведен в запас. Теперь ворота "Арсенала" защищает Аарон Рамсдейл, при котором "канониры" одержали три победу кряду в чемпионате.

Лено убежден, что он был не так уж плох в проигранных матчах, а главный тренер Микель Артета поступил с ним несправедливо.

"Мне не была названа четкая причина, почему меня вывели из состава, но это не имеет никакого отношения к моей игре".

"Он (Артета) тренер, и ему решать. Конечно, это сложно для меня", — сообщил Лено Bild.

Также 29-летний немец прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны "Интера".

"Лондон — очень славный город. Милан тоже неплох и ближе к моему родному Штутгарту. Но пока я всерьез об этом не помышляю. Мне комфортно в "Арсенале" и в Лондоне".

"Только если ничего не изменится в моей ситуации к зиме, я должен буду подумать об имеющихся у меня вариантах. Сейчас я сосредоточен на работе на тренировках и не могу ничего другого комментировать", — добавил Лено.


Метки Арсенал, Интер, Лено

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. acceptodessa 29.09.2021 21:48 # acceptodessa
    да уж. действительно непонятно.....может из за того что 9 глотнул?, хотя нет, наврядли..

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  2. wilegend 29.09.2021 21:40 # wilegend
    думает о комфорте в лондоне пшел ты науйх 6лядь

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  3. wilegend 29.09.2021 21:39 # wilegend
    Пропустив девять голов трех первых матчах

    Источник: http://fapl.ru/posts/88642/?c=1

    вот и ответ

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  4. chelsea88 29.09.2021 21:15 # chelsea88
    Такая же xyйня, тоже не понимаю. Играл парень нормально, нет блэт купили молодого пидopка и задвинули немца на лавку.

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