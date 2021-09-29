Лено не понимает, почему перестал играть за "Арсенал"

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено заявил, что не понимает, почему перестал играть.

Пропустив девять голов трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, затем Лено был переведен в запас. Теперь ворота "Арсенала" защищает Аарон Рамсдейл, при котором "канониры" одержали три победу кряду в чемпионате.



Лено убежден, что он был не так уж плох в проигранных матчах, а главный тренер Микель Артета поступил с ним несправедливо.



"Мне не была названа четкая причина, почему меня вывели из состава, но это не имеет никакого отношения к моей игре".



"Он (Артета) тренер, и ему решать. Конечно, это сложно для меня", — сообщил Лено Bild.



Также 29-летний немец прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны "Интера".



"Лондон — очень славный город. Милан тоже неплох и ближе к моему родному Штутгарту. Но пока я всерьез об этом не помышляю. Мне комфортно в "Арсенале" и в Лондоне".



"Только если ничего не изменится в моей ситуации к зиме, я должен буду подумать об имеющихся у меня вариантах. Сейчас я сосредоточен на работе на тренировках и не могу ничего другого комментировать", — добавил Лено.