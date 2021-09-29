Бонуччии рассказал о вкладе Райса в победу итальянцев в финале Евро-2020

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи рассказал, как своим вызывающим поведением сборная Англии зарядила итальянцев на победу в финале Евро-2020.

Чем ближе англичане становились к финалу Чемпионата Европы минувшим летом, тем громче звучала культовая песня "Football's coming home", а в преддверии матча на "Уэмбли" против итальянцев полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс заявил, что его команда "в 10 раз сильнее мотивирована победить".



Такое вызывающее поведение соперника лишь дополнительно подстегнуло итальянцев, которые благодаря голу Бонуччи перевели игру в экстра-таймы, а затем одержали победу в серии пенальти.



"Мы не обращали особого внимания на англичан до нашего матча с Испанией".



"Но затем внутри нас стала закипать злость. Мы хотели показать им, что судьба финала еще не решена. Показать, что они еще ничего не выиграли".



"Слыша эту песню на повторе и видя комментарии Деклана Райса о том, что Англия в 10 раз сильнее мотивирована, нежели мы... Ну, иногда молодые игроки совершают такого рода ошибки".



"Не нужно такое говорить. Никогда не говори, что ты хочешь победить сильнее кого-то или что ты лучше кого-то", — сообщил Бонуччи The Athletic.