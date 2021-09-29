Премьер-Лига готова поощрять самые привитые команды

Премьер-Лига раскрыла, что более 50 процентов игроков полностью вакцинированы от коронавируса только в семи клубах дивизиона из 20.

Изданию Sky Sports удалось ознакомиться с письмом, которое на прошлой неделе лига разослала своим клубам по поводу ситуации с вакцинацией футболистов.



Не уточняя деталей, Премьер-Лига обещает некоторые послабления и поощрения командам, которые будут иметь лучшие показатели по вакцинации.



Это позволит Премьер-Лиге быть на шаг впереди в случае новой волны пандемии и ужесточения правительственных ограничений зимой.



"Становится все очевиднее, что полная вакцинация будет ключевым критерием для правительства и медицинских служб в вопросах международных путешествий и потенциальной ковид-сертификации массовых мероприятий", — говорится в письме.