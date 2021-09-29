Премьер-Лига готова поощрять самые привитые команды
Премьер-Лига раскрыла, что более 50 процентов игроков полностью вакцинированы от коронавируса только в семи клубах дивизиона из 20.
Изданию Sky Sports удалось ознакомиться с письмом, которое на прошлой неделе лига разослала своим клубам по поводу ситуации с вакцинацией футболистов.
Не уточняя деталей, Премьер-Лига обещает некоторые послабления и поощрения командам, которые будут иметь лучшие показатели по вакцинации.
Это позволит Премьер-Лиге быть на шаг впереди в случае новой волны пандемии и ужесточения правительственных ограничений зимой.
"Становится все очевиднее, что полная вакцинация будет ключевым критерием для правительства и медицинских служб в вопросах международных путешествий и потенциальной ковид-сертификации массовых мероприятий", — говорится в письме.
29.09.2021 19:00
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Ну Джака переболел, уже играет, никого не заразил. И что?
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Привитые на троне!!!
антиваксеры на страпоне!!!
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