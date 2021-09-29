Премьер-Лига готова поощрять самые привитые команды

Премьер-Лига Премьер-Лига раскрыла, что более 50 процентов игроков полностью вакцинированы от коронавируса только в семи клубах дивизиона из 20.

Изданию Sky Sports удалось ознакомиться с письмом, которое на прошлой неделе лига разослала своим клубам по поводу ситуации с вакцинацией футболистов.

Не уточняя деталей, Премьер-Лига обещает некоторые послабления и поощрения командам, которые будут иметь лучшие показатели по вакцинации.

Это позволит Премьер-Лиге быть на шаг впереди в случае новой волны пандемии и ужесточения правительственных ограничений зимой.

"Становится все очевиднее, что полная вакцинация будет ключевым критерием для правительства и медицинских служб в вопросах международных путешествий и потенциальной ковид-сертификации массовых мероприятий", — говорится в письме.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 325

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ganinilyha 29.09.2021 19:24 # ganinilyha
    Ну Джака переболел, уже играет, никого не заразил. И что?

    (ответить)

  2. true-manc 29.09.2021 19:01 # true-manc
    Привитые на троне!!!
    антиваксеры на страпоне!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: