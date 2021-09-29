Клопп не ожидает голевой феерии от "Ливерпуля" против "Сити"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опасается, что его команда не сможет развить свою голевую серию против "Манчестер Сити" в воскресенье.

Победа 1:5 над "Порту" в Лиге Чемпионов накануне означает, что "Ливерпуль" забил 20 голов в течение 17 последних дней — или 26 голов в девяти первых матчах сезона, что является повторением клубного рекорда, установленного в 1922 году и прежде повторенного только в 2016/17.

Однако в ближайший уикенд на "Энфилд" пожалует "Сити", и Клоппа заботит несколько другое, нежели то, сколько забьет его команда. Юргену нужен баланс между обороной и защитой.

"Мы забили 20 голов в сентябре?! О, я не знал этого! У меня не всегда было такое ощущение, но спасибо, что сказали".

"Мы играем против "Сити" в воскресенье, поэтому я не думаю, что мы должны слишком много думать, сколько голов сможем им забить".

"Нам нужна комплексная игра, чтобы у нас были шансы. Но я предвкушаю этот матч, предвкушаю игру против "Сити" при зрителя после длительного перерыва", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2021 18:00

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  1. gerrard08 29.09.2021 19:14 # gerrard08
    Это да, в последних матчах лысый сытся играть открыто и ставит ставил либо автобус, либо с конспектов Клоппа высокий прессинг. Кароче скорее всего тм будет.

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  2. tursa 29.09.2021 18:58 # tursa
    У сити сейчас проходной двор без диаша, если не залечит к ливерпулю, то трешку закинут за шиворот, лишь бы не пропустили четыре

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  3. superperez101 29.09.2021 18:20 # superperez101
    ну ситу даже мертвые шпоры проткнули, не говоря уже о париже
    так что добро пожаловать как говорится
    милости просим и все такое

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  4. true-manc 29.09.2021 18:13 # true-manc
    Тут лгбт-активист прав: скузне лучше даже не думать о забитых мячах, поскольку взломать нашу оборону практически невозможно. Уокер-Диаш-Лапорт-Кансело - объективно лучшая защита в мире, в сочетании с Эдерсоном на воротах представляющая из себя неприступную КОРОЛЕВСКУЮ крепость. Всякие мани, жопы и сосалашки будут кушать какули Рубенчика и Ко, это 100%.

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  5. slash-lfc 29.09.2021 18:04 # slash-lfc
    КОРОЛЬ!!!

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