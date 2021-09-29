Клопп не ожидает голевой феерии от "Ливерпуля" против "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опасается, что его команда не сможет развить свою голевую серию против "Манчестер Сити" в воскресенье.

Победа 1:5 над "Порту" в Лиге Чемпионов накануне означает, что "Ливерпуль" забил 20 голов в течение 17 последних дней — или 26 голов в девяти первых матчах сезона, что является повторением клубного рекорда, установленного в 1922 году и прежде повторенного только в 2016/17.



Однако в ближайший уикенд на "Энфилд" пожалует "Сити", и Клоппа заботит несколько другое, нежели то, сколько забьет его команда. Юргену нужен баланс между обороной и защитой.



"Мы забили 20 голов в сентябре?! О, я не знал этого! У меня не всегда было такое ощущение, но спасибо, что сказали".



"Мы играем против "Сити" в воскресенье, поэтому я не думаю, что мы должны слишком много думать, сколько голов сможем им забить".



"Нам нужна комплексная игра, чтобы у нас были шансы. Но я предвкушаю этот матч, предвкушаю игру против "Сити" при зрителя после длительного перерыва", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.