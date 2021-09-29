Клопп не ожидает голевой феерии от "Ливерпуля" против "Сити"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опасается, что его команда не сможет развить свою голевую серию против "Манчестер Сити" в воскресенье.
Победа 1:5 над "Порту" в Лиге Чемпионов накануне означает, что "Ливерпуль" забил 20 голов в течение 17 последних дней — или 26 голов в девяти первых матчах сезона, что является повторением клубного рекорда, установленного в 1922 году и прежде повторенного только в 2016/17.
Однако в ближайший уикенд на "Энфилд" пожалует "Сити", и Клоппа заботит несколько другое, нежели то, сколько забьет его команда. Юргену нужен баланс между обороной и защитой.
"Мы забили 20 голов в сентябре?! О, я не знал этого! У меня не всегда было такое ощущение, но спасибо, что сказали".
"Мы играем против "Сити" в воскресенье, поэтому я не думаю, что мы должны слишком много думать, сколько голов сможем им забить".
"Нам нужна комплексная игра, чтобы у нас были шансы. Но я предвкушаю этот матч, предвкушаю игру против "Сити" при зрителя после длительного перерыва", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
29.09.2021 18:00
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Последние комментарии:
Это да, в последних матчах лысый сытся играть открыто и ставит ставил либо автобус, либо с конспектов Клоппа высокий прессинг. Кароче скорее всего тм будет.
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У сити сейчас проходной двор без диаша, если не залечит к ливерпулю, то трешку закинут за шиворот, лишь бы не пропустили четыре
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ну ситу даже мертвые шпоры проткнули, не говоря уже о париже
так что добро пожаловать как говорится
милости просим и все такое
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Тут лгбт-активист прав: скузне лучше даже не думать о забитых мячах, поскольку взломать нашу оборону практически невозможно. Уокер-Диаш-Лапорт-Кансело - объективно лучшая защита в мире, в сочетании с Эдерсоном на воротах представляющая из себя неприступную КОРОЛЕВСКУЮ крепость. Всякие мани, жопы и сосалашки будут кушать какули Рубенчика и Ко, это 100%.
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КОРОЛЬ!!!
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