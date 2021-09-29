Дэвид Симэн согласился поработать с молодежью "Арсенала"

Аарон Рамсдейл и Дэвид Симэн Легенда "Арсенала" Дэвид Симэн согласился вернуться в лондонский клуб, чтобы поработать с молодежью.

Как сообщает Evening Standard, инициатором приглашения 58-летнего Симэна выступил глава академии "канониров" Пер Мертезакер.

Роль Дэвида является неофициальной. В ближайшие недели и месяцы бывший голкипер сборной Англии будет время от времени проводить занятия для молодежных команд "Арсенала", делясь своим опытом, которого у него в избытке.

Будучи игроком, Симэн провел свыше 550 матчей за "Арсенал" в течение 13 лет. Также Дэвид сыграл 75 поединков за национальную команду.


Метки Арсенал, Симэн, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2021 17:00

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