Дэвид Симэн согласился поработать с молодежью "Арсенала"

Легенда "Арсенала" Дэвид Симэн согласился вернуться в лондонский клуб, чтобы поработать с молодежью.

Как сообщает Evening Standard, инициатором приглашения 58-летнего Симэна выступил глава академии "канониров" Пер Мертезакер.



Роль Дэвида является неофициальной. В ближайшие недели и месяцы бывший голкипер сборной Англии будет время от времени проводить занятия для молодежных команд "Арсенала", делясь своим опытом, которого у него в избытке.



Будучи игроком, Симэн провел свыше 550 матчей за "Арсенал" в течение 13 лет. Также Дэвид сыграл 75 поединков за национальную команду.