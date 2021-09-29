Дэвид Симэн согласился поработать с молодежью "Арсенала"
Легенда "Арсенала" Дэвид Симэн согласился вернуться в лондонский клуб, чтобы поработать с молодежью.
Как сообщает Evening Standard, инициатором приглашения 58-летнего Симэна выступил глава академии "канониров" Пер Мертезакер.
Роль Дэвида является неофициальной. В ближайшие недели и месяцы бывший голкипер сборной Англии будет время от времени проводить занятия для молодежных команд "Арсенала", делясь своим опытом, которого у него в избытке.
Будучи игроком, Симэн провел свыше 550 матчей за "Арсенал" в течение 13 лет. Также Дэвид сыграл 75 поединков за национальную команду.
29.09.2021 17:00
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