Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Вильярреал"
В среду вечером у "Манчестер Юнайтед" будет возможность поквитаться с "Вильярреалом", своим обидчиком по последнему финалу Лиги Европы.
Впрочем, тот проигранный в серии пенальти финал — не единственный источник мотивации для команды Оле Гуннара Сульшера.
"Красные дьяволы" проиграли три из четырех последних матчей во всех соревнованиях, причем каждое из этих трех поражений — против "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов, против "Вест Хэма" в Кубке Лиги и против "Астон Виллы" в Премьер-Лиге — было весьма болезненным. Словом, от "Юнайтед" ждут реакции.
"Это все равно не тот матч, в котором мы обязаны побеждать любой ценой, но определенно очень важный матч. Как я и сказал после "Янг Бойз", в случае трех побед дома и одной победы на выезде ты должен выходить из группы", — говорил Сульшер на пресс-конференции.
- Все пять встреч этих команд в еврокубках завершились вничью, включая четыре 0:0 в рамках Лиги Чемпионов.
- "Юнайтед" не знает побед уже в семи матчах кряду против испанских команд в Лиге Чемпионов (3 ничьи, 4 поражения).
- "Вильярреал" не проиграл ни одного из 16 последних матчей в еврокубках (12 побед, 4 ничьи), и это самая продолжительная серия такого рода из действующих.
- За свою историю "Юнайтед" еще никогда не начинал европейскую кампанию с двух поражений.
- В случае выхода на поле нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду побьет рекорд Икера Касильяса по количеству матчей в Лиге Чемпионов (будет 178). Однако в четырех своих поединках против "Вильярреала" в этом соревновании португалец ни разу не отличился.
В минувший уикенд лазарет "Юнайтед" пополнили защитники Харри Магуайр и Люк Шоу. Маркус Рэшфорд еще не возобновил тренировки. Аарон Ван-Биссака дисквалифицирован.
Лига Чемпионов. Группа F. 2-й тур
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Вильярреал" (Испания)
Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 22:00 Онлайн-трансляция
29.09.2021 16:00
Просмотров: 478
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
не, ну тут побеждать надо.
(ответить)
это ебучее чучело снова негра Фреда поставит,просто днарь
(ответить)
Оле ху*ло,что ты несешь братишка,ты так распереживался будто тебе 400тысяч должны,успокойся ты емае,я тебе аху*нно сделаю.Этот г*ндон должен сегодня выходить как на финал,баля скамейка позволяет играть в полную силу,ну что за х*йня,почему не обязаны побеждать?ЕБаная шерсть баля
(ответить)
здесь олег должен побеждать в три банки и пресса опять будет хорошей
до следующего всоса
(ответить)
"Это все равно не тот матч в котором мы обязаны побеждать любой ценой " - ска, а какой тогда это матч, фуфло бесхребетное???? За финал ответь не надо, реабилитороваться за 3 подряд поражения не надо???
(ответить)
грузите хаты на желтую субмарину.
(ответить)
Наши тихие соседи опять громко опозорятся??
(ответить)
Лига Европы теперь по средам?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий