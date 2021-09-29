Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Вильярреал"

В среду вечером у "Манчестер Юнайтед" будет возможность поквитаться с "Вильярреалом", своим обидчиком по последнему финалу Лиги Европы.

Впрочем, тот проигранный в серии пенальти финал — не единственный источник мотивации для команды Оле Гуннара Сульшера.



"Красные дьяволы" проиграли три из четырех последних матчей во всех соревнованиях, причем каждое из этих трех поражений — против "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов, против "Вест Хэма" в Кубке Лиги и против "Астон Виллы" в Премьер-Лиге — было весьма болезненным. Словом, от "Юнайтед" ждут реакции.



"Это все равно не тот матч, в котором мы обязаны побеждать любой ценой, но определенно очень важный матч. Как я и сказал после "Янг Бойз", в случае трех побед дома и одной победы на выезде ты должен выходить из группы", — говорил Сульшер на пресс-конференции.



- Все пять встреч этих команд в еврокубках завершились вничью, включая четыре 0:0 в рамках Лиги Чемпионов.



- "Юнайтед" не знает побед уже в семи матчах кряду против испанских команд в Лиге Чемпионов (3 ничьи, 4 поражения).



- "Вильярреал" не проиграл ни одного из 16 последних матчей в еврокубках (12 побед, 4 ничьи), и это самая продолжительная серия такого рода из действующих.



- За свою историю "Юнайтед" еще никогда не начинал европейскую кампанию с двух поражений.



- В случае выхода на поле нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду побьет рекорд Икера Касильяса по количеству матчей в Лиге Чемпионов (будет 178). Однако в четырех своих поединках против "Вильярреала" в этом соревновании португалец ни разу не отличился.



В минувший уикенд лазарет "Юнайтед" пополнили защитники Харри Магуайр и Люк Шоу. Маркус Рэшфорд еще не возобновил тренировки. Аарон Ван-Биссака дисквалифицирован.



Лига Чемпионов. Группа F. 2-й тур

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Вильярреал" (Испания)

Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 22:00 Онлайн-трансляция