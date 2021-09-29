Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Вильярреал"

Давид Де Хеа в серии пенальти В среду вечером у "Манчестер Юнайтед" будет возможность поквитаться с "Вильярреалом", своим обидчиком по последнему финалу Лиги Европы.

Впрочем, тот проигранный в серии пенальти финал — не единственный источник мотивации для команды Оле Гуннара Сульшера.

"Красные дьяволы" проиграли три из четырех последних матчей во всех соревнованиях, причем каждое из этих трех поражений — против "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов, против "Вест Хэма" в Кубке Лиги и против "Астон Виллы" в Премьер-Лиге — было весьма болезненным. Словом, от "Юнайтед" ждут реакции.

"Это все равно не тот матч, в котором мы обязаны побеждать любой ценой, но определенно очень важный матч. Как я и сказал после "Янг Бойз", в случае трех побед дома и одной победы на выезде ты должен выходить из группы", — говорил Сульшер на пресс-конференции.

- Все пять встреч этих команд в еврокубках завершились вничью, включая четыре 0:0 в рамках Лиги Чемпионов.

- "Юнайтед" не знает побед уже в семи матчах кряду против испанских команд в Лиге Чемпионов (3 ничьи, 4 поражения).

- "Вильярреал" не проиграл ни одного из 16 последних матчей в еврокубках (12 побед, 4 ничьи), и это самая продолжительная серия такого рода из действующих.

- За свою историю "Юнайтед" еще никогда не начинал европейскую кампанию с двух поражений.

- В случае выхода на поле нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду побьет рекорд Икера Касильяса по количеству матчей в Лиге Чемпионов (будет 178). Однако в четырех своих поединках против "Вильярреала" в этом соревновании португалец ни разу не отличился.

В минувший уикенд лазарет "Юнайтед" пополнили защитники Харри Магуайр и Люк Шоу. Маркус Рэшфорд еще не возобновил тренировки. Аарон Ван-Биссака дисквалифицирован.

Лига Чемпионов. Группа F. 2-й тур
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Вильярреал" (Испания)
Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Вильярреал, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2021 16:00

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  1. jokerz 29.09.2021 17:03 # jokerz
    не, ну тут побеждать надо.

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  2. yaxaaabalya 29.09.2021 16:42 # yaxaaabalya
    это ебучее чучело снова негра Фреда поставит,просто днарь

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  3. yaxaaabalya 29.09.2021 16:41 # yaxaaabalya
    Оле ху*ло,что ты несешь братишка,ты так распереживался будто тебе 400тысяч должны,успокойся ты емае,я тебе аху*нно сделаю.Этот г*ндон должен сегодня выходить как на финал,баля скамейка позволяет играть в полную силу,ну что за х*йня,почему не обязаны побеждать?ЕБаная шерсть баля

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  4. superperez101 29.09.2021 16:37 # superperez101
    здесь олег должен побеждать в три банки и пресса опять будет хорошей
    до следующего всоса

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  5. daurenk86 29.09.2021 16:27 # daurenk86
    "Это все равно не тот матч в котором мы обязаны побеждать любой ценой " - ска, а какой тогда это матч, фуфло бесхребетное???? За финал ответь не надо, реабилитороваться за 3 подряд поражения не надо???

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  6. scholes18 29.09.2021 16:08 # scholes18
    грузите хаты на желтую субмарину.

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  7. true-manc 29.09.2021 16:08 # true-manc
    Наши тихие соседи опять громко опозорятся??

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  8. gameboy 29.09.2021 16:01 # gameboy
    Лига Европы теперь по средам?

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