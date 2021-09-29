Анонс матча "Ювентус" — "Челси"

В среду вечером "Челси" сыграет на выезде с "Ювентусом" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Защиту звания победителя Лиги Чемпионов "Челси" начал, обыграв дома "Зенит" благодаря единственному голу Ромелу Лукаку (1:0).



Выезд к "Ювентусу" видится более серьезным испытанием для "синих", хотя команда Массимилиано Аллегри и занимает только 10-е место в Серии А после ужасного старта сезона.



Стоит отметить, что в минувший уикенд "Челси" потерпел свое первое поражение в новом сезоне, уступив дома "Манчестер Сити" (0:1), поэтому от подопечных Томаса Тухеля логично ожидать реакции.



- Это будет пятая встреча "Ювентуса" и "Челси" в Лиге Чемпионов. Пока у каждой из команд по одной победе (2 ничьи).



- "Ювентус" выиграл 11 из последних 12 матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов, в оставшемся уступив 0:2 "Барселоне" в октябре 2020.



- Со старта прошлого сезона "Челси" пропустил только четыре гола в 14 сыгранных матчах Лиги Чемпионов (10 побед, 3 ничьи, 1 поражение).



- "Челси" не проиграл ни одного из 12 последних матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов (8 побед, 4 ничьи).



- Томас Тухель выиграл 68 процентов своих матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов. Только у Юппа Хайнкеса (73 процента) и Хосепа Гвардиолы (71 процент) этот показатель лучше среди тренеров, которые провели здесь 20+ матчей.



- "Челси" проиграл все четыре последних выезда в Италию в рамках Лиги Чемпионов, уступив "Интеру", "Наполи", "Ювентусу" и "Роме".



- Ромелу Лукаку отличился в своем дебюте за "Челси" в Лиге Чемпионов. Прежде только Дидье Дрогба и Мичи Батшуайи удавалось забить в двух своих первых матчах за "синих" в этом соревновании.



"Челси" оставил дома травмированных Риса Джеймса, Мейсона Маунта и Кристиана Пулишича. Нголо Канте заразился COVID-19 и теперь находится на самоизоляции.



Лига Чемпионов. Группа H. 2-й тур

"Ювентус" (Италия) — "Челси" (Англия)

Турин. Стадион "Альянц Стэдиум". 22:00 Онлайн-трансляция