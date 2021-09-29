Анонс матча "Ювентус" — "Челси"
В среду вечером "Челси" сыграет на выезде с "Ювентусом" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Защиту звания победителя Лиги Чемпионов "Челси" начал, обыграв дома "Зенит" благодаря единственному голу Ромелу Лукаку (1:0).
Выезд к "Ювентусу" видится более серьезным испытанием для "синих", хотя команда Массимилиано Аллегри и занимает только 10-е место в Серии А после ужасного старта сезона.
Стоит отметить, что в минувший уикенд "Челси" потерпел свое первое поражение в новом сезоне, уступив дома "Манчестер Сити" (0:1), поэтому от подопечных Томаса Тухеля логично ожидать реакции.
- Это будет пятая встреча "Ювентуса" и "Челси" в Лиге Чемпионов. Пока у каждой из команд по одной победе (2 ничьи).
- "Ювентус" выиграл 11 из последних 12 матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов, в оставшемся уступив 0:2 "Барселоне" в октябре 2020.
- Со старта прошлого сезона "Челси" пропустил только четыре гола в 14 сыгранных матчах Лиги Чемпионов (10 побед, 3 ничьи, 1 поражение).
- "Челси" не проиграл ни одного из 12 последних матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов (8 побед, 4 ничьи).
- Томас Тухель выиграл 68 процентов своих матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов. Только у Юппа Хайнкеса (73 процента) и Хосепа Гвардиолы (71 процент) этот показатель лучше среди тренеров, которые провели здесь 20+ матчей.
- "Челси" проиграл все четыре последних выезда в Италию в рамках Лиги Чемпионов, уступив "Интеру", "Наполи", "Ювентусу" и "Роме".
- Ромелу Лукаку отличился в своем дебюте за "Челси" в Лиге Чемпионов. Прежде только Дидье Дрогба и Мичи Батшуайи удавалось забить в двух своих первых матчах за "синих" в этом соревновании.
"Челси" оставил дома травмированных Риса Джеймса, Мейсона Маунта и Кристиана Пулишича. Нголо Канте заразился COVID-19 и теперь находится на самоизоляции.
Лига Чемпионов. Группа H. 2-й тур
"Ювентус" (Италия) — "Челси" (Англия)
Турин. Стадион "Альянц Стэдиум". 22:00 Онлайн-трансляция
29.09.2021 15:00
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Последние комментарии:
Камень ножницы бумага раз два САСИ
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Интересно, а где мукако будет шкириться во время матча, в тухеле наверно Тухеля?
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Тихиня нюхиня вагиню шлюхини. Раунд.
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Виллиан который перешел в Арсенал только из за денег, поссав на бестолковки своих фанатов теперь ссыт на клуб в целом))
Говорит что сам понял что не тяну уровень Арсенала и ушёл без компенсации)))
Развёл АНЖИ, развел ЧЕЛСИ, Выпнут из Арсенала с позором.
Легенда синих)))
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Вчера на победу Шерифа на 90 минуте кф был 80.
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Познакомьтесь с моим псом "Пике".Он тоже Армянин и тоже топит за ИМПЕРАТОРОВ. Пике очень обижается,когда читает гневные комментарии в адрес ИМПЕРАТОРОВ,так что ,пусть вам будет стыдно, мои маленькие шалуны.
https://ibb.co/WGHFKYC
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щас конечно думается, что тухель впервые тупанул в матче против мс с тактикой. И не то чтобы Пеп его переиграл, никто не заставлял тухеля в 3-5-2 играть по сути без игроков атаки...Лукаку тупо в соляного должен был забивать чи шо? Абидос...МС то в центре дает провалы лютые, псж вчера особо даже не пробегая через центр разрывали центр МС. Бесспорно МС силен в игре с мячем, но так же слаб в игре без мяча...где чаще всего компенсирует эту слабость уокер своей скоростью, он в основном подчищает...
так почему бы блять просто не забрать у мс мяч, как это делали в прошлом сезоне...сами себе слили ) и куй с ним, дали фору бичам портовым)
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Чемпионси, как настроеньси?
Сегодня снова иду в поход за скальпами портовых дегенератов-аутсайдеров в развитии. Кто со мной?
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ну чтож, юве дома, должны собраться на матч
пенсы с верником это конечно цирк
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ну что, маленькие мои, к вечеру готовы? все свои дела с делали?
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Кто-нибудь зашейте очко пидорастерке, а то этот додик сильно перевозбудился после успехов Прое6алси уехехехехехех
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Надо побеждать с уверенным отрывом
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Хочу, чтоб все неадекватные болельщики вымерли. Аминь
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Лол, Мишаил здорово ссыт на глоров Уебанси
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Жувентус мертвый - нет интриги.
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ювентус щас мешок, в победе не сомневаюсь, но будет трудно, но 0-1 какой-нибудь это понятно всем адекватным людям, главное чтобы играли Менди Силва Канте и желательно Вернер, чтобы он разъебывал медленных итальянских защитников своими скоростями
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Почему на фото Кьеллини, а не Роналду?
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Ну камон ребята, какой Лукаку?
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Ахсхахаа даже на фотке не членси,вообще похуй
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АХАХАХ
Вот ща пенсов и обоссут, они даже уже разбежались)))
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