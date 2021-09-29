Анонс матча "Ювентус" — "Челси"

Джорджо Кьеллини и Ромелу Лукаку В среду вечером "Челси" сыграет на выезде с "Ювентусом" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Защиту звания победителя Лиги Чемпионов "Челси" начал, обыграв дома "Зенит" благодаря единственному голу Ромелу Лукаку (1:0).

Выезд к "Ювентусу" видится более серьезным испытанием для "синих", хотя команда Массимилиано Аллегри и занимает только 10-е место в Серии А после ужасного старта сезона.

Стоит отметить, что в минувший уикенд "Челси" потерпел свое первое поражение в новом сезоне, уступив дома "Манчестер Сити" (0:1), поэтому от подопечных Томаса Тухеля логично ожидать реакции.

- Это будет пятая встреча "Ювентуса" и "Челси" в Лиге Чемпионов. Пока у каждой из команд по одной победе (2 ничьи).

- "Ювентус" выиграл 11 из последних 12 матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов, в оставшемся уступив 0:2 "Барселоне" в октябре 2020.

- Со старта прошлого сезона "Челси" пропустил только четыре гола в 14 сыгранных матчах Лиги Чемпионов (10 побед, 3 ничьи, 1 поражение).

- "Челси" не проиграл ни одного из 12 последних матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов (8 побед, 4 ничьи).

- Томас Тухель выиграл 68 процентов своих матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов. Только у Юппа Хайнкеса (73 процента) и Хосепа Гвардиолы (71 процент) этот показатель лучше среди тренеров, которые провели здесь 20+ матчей.

- "Челси" проиграл все четыре последних выезда в Италию в рамках Лиги Чемпионов, уступив "Интеру", "Наполи", "Ювентусу" и "Роме".

- Ромелу Лукаку отличился в своем дебюте за "Челси" в Лиге Чемпионов. Прежде только Дидье Дрогба и Мичи Батшуайи удавалось забить в двух своих первых матчах за "синих" в этом соревновании.

"Челси" оставил дома травмированных Риса Джеймса, Мейсона Маунта и Кристиана Пулишича. Нголо Канте заразился COVID-19 и теперь находится на самоизоляции.

Лига Чемпионов. Группа H. 2-й тур
"Ювентус" (Италия) — "Челси" (Англия)
Турин. Стадион "Альянц Стэдиум". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1327

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 29.09.2021 17:10 # liverpo0ol
    Камень ножницы бумага раз два САСИ

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  2. jokerz 29.09.2021 17:06 # jokerz
    Интересно, а где мукако будет шкириться во время матча, в тухеле наверно Тухеля?

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  3. clpol 29.09.2021 16:59 # clpol
    Тихиня нюхиня вагиню шлюхини. Раунд.

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  4. gameboy 29.09.2021 16:59 # gameboy
    Виллиан который перешел в Арсенал только из за денег, поссав на бестолковки своих фанатов теперь ссыт на клуб в целом))

    Говорит что сам понял что не тяну уровень Арсенала и ушёл без компенсации)))

    Развёл АНЖИ, развел ЧЕЛСИ, Выпнут из Арсенала с позором.

    Легенда синих)))

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  5. warham 29.09.2021 16:54 # warham
    Вчера на победу Шерифа на 90 минуте кф был 80.

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  6. jirrort 29.09.2021 16:54 # jirrort
    Познакомьтесь с моим псом "Пике".Он тоже Армянин и тоже топит за ИМПЕРАТОРОВ. Пике очень обижается,когда читает гневные комментарии в адрес ИМПЕРАТОРОВ,так что ,пусть вам будет стыдно, мои маленькие шалуны.

    https://ibb.co/WGHFKYC

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  7. thegodfather 29.09.2021 16:47 # thegodfather
    щас конечно думается, что тухель впервые тупанул в матче против мс с тактикой. И не то чтобы Пеп его переиграл, никто не заставлял тухеля в 3-5-2 играть по сути без игроков атаки...Лукаку тупо в соляного должен был забивать чи шо? Абидос...МС то в центре дает провалы лютые, псж вчера особо даже не пробегая через центр разрывали центр МС. Бесспорно МС силен в игре с мячем, но так же слаб в игре без мяча...где чаще всего компенсирует эту слабость уокер своей скоростью, он в основном подчищает...

    так почему бы блять просто не забрать у мс мяч, как это делали в прошлом сезоне...сами себе слили ) и куй с ним, дали фору бичам портовым)

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  8. sellman 29.09.2021 16:42 # sellman
    Чемпионси, как настроеньси?

    Сегодня снова иду в поход за скальпами портовых дегенератов-аутсайдеров в развитии. Кто со мной?

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  9. superperez101 29.09.2021 16:41 # superperez101
    ну чтож, юве дома, должны собраться на матч
    пенсы с верником это конечно цирк

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  10. geniusss 29.09.2021 16:24 # geniusss
    ну что, маленькие мои, к вечеру готовы? все свои дела с делали?

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  11. slash-lfc 29.09.2021 16:19 # slash-lfc
    Кто-нибудь зашейте очко пидорастерке, а то этот додик сильно перевозбудился после успехов Прое6алси уехехехехехех

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  12. chelseaaaa 29.09.2021 16:11 # chelseaaaa
    Надо побеждать с уверенным отрывом

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  13. clpol 29.09.2021 16:09 # clpol
    Хочу, чтоб все неадекватные болельщики вымерли. Аминь

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  14. slash-lfc 29.09.2021 16:08 # slash-lfc
    Лол, Мишаил здорово ссыт на глоров Уебанси

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  15. alexomck 29.09.2021 15:57 # alexomck
    Жувентус мертвый - нет интриги.

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  16. bezviz 29.09.2021 15:56 # bezviz
    ювентус щас мешок, в победе не сомневаюсь, но будет трудно, но 0-1 какой-нибудь это понятно всем адекватным людям, главное чтобы играли Менди Силва Канте и желательно Вернер, чтобы он разъебывал медленных итальянских защитников своими скоростями

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  17. superglor 29.09.2021 15:38 # superglor
    Почему на фото Кьеллини, а не Роналду?

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  18. gameboy 29.09.2021 15:32 # gameboy
    Ну камон ребята, какой Лукаку?

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  19. yaxaaabalya 29.09.2021 15:25 # yaxaaabalya
    Ахсхахаа даже на фотке не членси,вообще похуй

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  20. gameboy 29.09.2021 15:22 # gameboy
    АХАХАХ
    Вот ща пенсов и обоссут, они даже уже разбежались)))

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