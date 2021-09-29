Дисквалификация Ван-Биссаки расширена до двух матчей

Дисквалификация защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаки в Лиге Чемпионов была расширена до двух матчей.

Напомним, Ван-Биссака получил прямую красную карточку за жесткий фол в первом тайме проигранного "красными дьяволами" матча против "Янг Бойз" (2:1).



А сегодня УЕФА объявил, что стандартная при удалении в Лиге Чемпионов одноматчевая дисквалификация была расширена в случае с Аароном еще на один поединок "из-за грубой игры".



Таким образом, Ван Биссака пропустит не только матч против "Вильярреала" сегодня вечером, но и домашнее противостояние с "Аталантой" в следующем месяце.



Наиболее вероятным кандидатом на то, чтобы заменить Аарона справа в обороне "Юнайтед", является Диогу Далот.