Дисквалификация Ван-Биссаки расширена до двух матчей

Удаление Аарона Ван-Биссаки Дисквалификация защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаки в Лиге Чемпионов была расширена до двух матчей.

Напомним, Ван-Биссака получил прямую красную карточку за жесткий фол в первом тайме проигранного "красными дьяволами" матча против "Янг Бойз" (2:1).

А сегодня УЕФА объявил, что стандартная при удалении в Лиге Чемпионов одноматчевая дисквалификация была расширена в случае с Аароном еще на один поединок "из-за грубой игры".

Таким образом, Ван Биссака пропустит не только матч против "Вильярреала" сегодня вечером, но и домашнее противостояние с "Аталантой" в следующем месяце.

Наиболее вероятным кандидатом на то, чтобы заменить Аарона справа в обороне "Юнайтед", является Диогу Далот.


Метки Ван-Биссака, дисквалификации, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2021 14:00

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  1. liver4ever 29.09.2021 14:24 # liver4ever
    Я думаю, если он посидит в темноте и подумает над своим поступком, никто и не заметит... его

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  2. electric 29.09.2021 14:08 # electric
    Уголь в топку

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