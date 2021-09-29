"Арсенал" объявил, что Джака пропустит три месяца

"Арсенал" объявил, что полузащитник Гранит Джака проведет вне игры три месяца с травмой связок колена.

29-летний Джака, который остается ключевым игроком для главного тренера "канониров" Микеля Артеты, несмотря на регулярную критику, травмировал свое правое колено в концовке воскресного матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", неудачно столкнувшись с Лукасом Моурой.



Еще накануне появилась информация, что Гранит повредил связки колена и может провести вне игры от шести до восьми недель. Уточненный диагноз оказался еще хуже.



Как гласит официальное заявление "Арсенала", доктора обнаружили значительное повреждение медиальной коллатеральной связки колена, но хорошая вещь в том, что Джаке не нужна операция.



Швейцарский полузащитник немедленно приступает к реабилитации и, как ожидается, вернется в строй к Новому году.