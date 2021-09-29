"Арсенал" объявил, что Джака пропустит три месяца

Гранит Джака "Арсенал" объявил, что полузащитник Гранит Джака проведет вне игры три месяца с травмой связок колена.

29-летний Джака, который остается ключевым игроком для главного тренера "канониров" Микеля Артеты, несмотря на регулярную критику, травмировал свое правое колено в концовке воскресного матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", неудачно столкнувшись с Лукасом Моурой.

Еще накануне появилась информация, что Гранит повредил связки колена и может провести вне игры от шести до восьми недель. Уточненный диагноз оказался еще хуже.

Как гласит официальное заявление "Арсенала", доктора обнаружили значительное повреждение медиальной коллатеральной связки колена, но хорошая вещь в том, что Джаке не нужна операция.

Швейцарский полузащитник немедленно приступает к реабилитации и, как ожидается, вернется в строй к Новому году.


Метки Арсенал, Джака, травмы

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. selta 29.09.2021 14:25 # selta
    Псж повезло заполучить Вератти когда то, Вератти не повезло перейти в псж.
    В другой, более конкурентноспособной лиге, давно был бы номинантом на зм

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  2. fanstevengerrard 29.09.2021 14:21 # fanstevengerrard
    Представители Талибана заявили, что в Афганистане вернутся к смертным казням и практике отрубания конечностей.

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  3. selta 29.09.2021 14:19 # selta
    У Челси 601 победа в Апл, больше только у МЮ 691
    Изучайте процессы игры, чтобы не глоьать…ну вы поняли

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  4. easports 29.09.2021 14:04 # easports
    очень плохо.

    опять скатимся без него.

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  5. bushwacka 29.09.2021 14:00 # bushwacka
    Братьям шейхам не жалко даже проиграть.

    Источник: http://fapl.ru/posts/88634/?c=1#c7422743


    Когда пытаешься подорожником залечить порванную сраку)))))

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  6. gandalf 29.09.2021 13:39 # gandalf
    Опять вчера калоль пасасал))) лысый шарлатан

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  7. slash-lfc 29.09.2021 13:31 # slash-lfc
    Усиление по ходу сезона для Арсенала

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  8. alexomck 29.09.2021 13:26 # alexomck
    -конкурент за чемпик, по ходу вслед за Шпорами, не выдержал Арсенал гонку.

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  9. superglor 29.09.2021 13:21 # superglor
    По вчерашнему матчу. Братьям шейхам не жалко даже проиграть. По братски отдали победу в Париже, дав отдохнуть основе перед важным матчем с портовыми обрыганами, а ПСЖ нам отдадут победу в Манчестере, все справедливо.

    Ну и коротышу аргентинскому дали гол (который он еле-еле заковырял), а то совсем бедный на фоне Роналду зачах уже.

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  10. superglor 29.09.2021 13:18 # superglor
    Усиляются как могут. Теперь целых 3 месяца будут играть полным составом, а не вдесятером.

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  11. thegodfather 29.09.2021 13:06 # thegodfather
    29.09.2021 12:52 #
    slash-lfc

    Ну е6анутые обмороки же. Сити даже на процентов 30 не включился в матче с этой xуетой, но им же надо как-то оправдать всос своего середняка))

    Источник: http://fapl.ru/posts/88626/?c=1




    как же зае6ок, что бензобак на финал лч вообще решил не выходить вухехехехехе

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  12. mancityman 29.09.2021 13:05 # mancityman
    А я еще раз объявляю о том что совсем скоро, КОРОЛИ будут на Троне!!!

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