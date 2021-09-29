"Арсенал" объявил, что Джака пропустит три месяца
"Арсенал" объявил, что полузащитник Гранит Джака проведет вне игры три месяца с травмой связок колена.
29-летний Джака, который остается ключевым игроком для главного тренера "канониров" Микеля Артеты, несмотря на регулярную критику, травмировал свое правое колено в концовке воскресного матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", неудачно столкнувшись с Лукасом Моурой.
Еще накануне появилась информация, что Гранит повредил связки колена и может провести вне игры от шести до восьми недель. Уточненный диагноз оказался еще хуже.
Как гласит официальное заявление "Арсенала", доктора обнаружили значительное повреждение медиальной коллатеральной связки колена, но хорошая вещь в том, что Джаке не нужна операция.
Швейцарский полузащитник немедленно приступает к реабилитации и, как ожидается, вернется в строй к Новому году.
29.09.2021 13:00
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Последние комментарии:
Псж повезло заполучить Вератти когда то, Вератти не повезло перейти в псж.
В другой, более конкурентноспособной лиге, давно был бы номинантом на зм
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Представители Талибана заявили, что в Афганистане вернутся к смертным казням и практике отрубания конечностей.
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У Челси 601 победа в Апл, больше только у МЮ 691
Изучайте процессы игры, чтобы не глоьать…ну вы поняли
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очень плохо.
опять скатимся без него.
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Братьям шейхам не жалко даже проиграть.
Источник: http://fapl.ru/posts/88634/?c=1#c7422743
Когда пытаешься подорожником залечить порванную сраку)))))
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Опять вчера калоль пасасал))) лысый шарлатан
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Усиление по ходу сезона для Арсенала
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-конкурент за чемпик, по ходу вслед за Шпорами, не выдержал Арсенал гонку.
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По вчерашнему матчу. Братьям шейхам не жалко даже проиграть. По братски отдали победу в Париже, дав отдохнуть основе перед важным матчем с портовыми обрыганами, а ПСЖ нам отдадут победу в Манчестере, все справедливо.
Ну и коротышу аргентинскому дали гол (который он еле-еле заковырял), а то совсем бедный на фоне Роналду зачах уже.
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Усиляются как могут. Теперь целых 3 месяца будут играть полным составом, а не вдесятером.
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29.09.2021 12:52 #
slash-lfc
Ну е6анутые обмороки же. Сити даже на процентов 30 не включился в матче с этой xуетой, но им же надо как-то оправдать всос своего середняка))
Источник: http://fapl.ru/posts/88626/?c=1
как же зае6ок, что бензобак на финал лч вообще решил не выходить вухехехехехе
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А я еще раз объявляю о том что совсем скоро, КОРОЛИ будут на Троне!!!
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