Виллиан рассказал, что сам захотел уйти из "Арсенала"
Вингер Вилиан заверил, что именно он был инициатором их с "Арсеналом" расставания.
В конце августа Виллиан разорвал контракт с "Арсеналом" и свободным агентом вернулся в бразильский "Коринтианс".
Этим Виллиан сэкономил "Арсеналу" около 20 миллионов фунтов в виде зарплаты, однако некоторые вещи для 33-летнего вингера важнее, нежели деньги.
"Мой год в "Арсенале" был довольно сложным. Я не смог толком адаптироваться в клубе. Я не был счастлив там".
"Чтобы до конца прояснить, скажу, что это не клуб хотел расставания. Это я захотел уйти. Я выразил свои чувства и сказал, что я несчастен".
"Я сказал, что хочу уйти куда-нибудь в другое место. Отсюда и взялось это решение. В жизни есть вещи, которые не купить за деньги. Я имею ввиду радость, счастье, мир, крепкую семью. Для меня это важнее всего", — сообщил Виллиан Arena SBT.
29.09.2021 12:00
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Последние комментарии:
Да скок можно..?? Пускай уже книгу начинает писать!
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В жизни есть вещи, которые не купить за деньги. Я имею ввиду радость, счастье, мир, крепкую семью
Источник: http://fapl.ru/posts/88633/?c=1
Достойно уважения на самом деле. Понял что это не его и попросился на выход не смотря на деньги.
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ну вот реально, лишь год в нормальном клубе побыл - и сразу превратился в толкового Человека. Респект!
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