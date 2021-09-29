Виллиан рассказал, что сам захотел уйти из "Арсенала"

Виллиан Вингер Вилиан заверил, что именно он был инициатором их с "Арсеналом" расставания.

В конце августа Виллиан разорвал контракт с "Арсеналом" и свободным агентом вернулся в бразильский "Коринтианс".

Этим Виллиан сэкономил "Арсеналу" около 20 миллионов фунтов в виде зарплаты, однако некоторые вещи для 33-летнего вингера важнее, нежели деньги.

"Мой год в "Арсенале" был довольно сложным. Я не смог толком адаптироваться в клубе. Я не был счастлив там".

"Чтобы до конца прояснить, скажу, что это не клуб хотел расставания. Это я захотел уйти. Я выразил свои чувства и сказал, что я несчастен".

"Я сказал, что хочу уйти куда-нибудь в другое место. Отсюда и взялось это решение. В жизни есть вещи, которые не купить за деньги. Я имею ввиду радость, счастье, мир, крепкую семью. Для меня это важнее всего", — сообщил Виллиан Arena SBT.


Метки Арсенал, Виллиан, Коринтианс

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2021 12:00

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  1. makeewadim 29.09.2021 12:25 # makeewadim
    Да скок можно..?? Пускай уже книгу начинает писать!

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  2. chelsea88 29.09.2021 12:19 # chelsea88
    В жизни есть вещи, которые не купить за деньги. Я имею ввиду радость, счастье, мир, крепкую семью
    Источник: http://fapl.ru/posts/88633/?c=1

    Достойно уважения на самом деле. Понял что это не его и попросился на выход не смотря на деньги.

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  3. mixmaster 29.09.2021 12:16 # mixmaster
    ну вот реально, лишь год в нормальном клубе побыл - и сразу превратился в толкового Человека. Респект!

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