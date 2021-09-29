Виллиан рассказал, что сам захотел уйти из "Арсенала"

Вингер Вилиан заверил, что именно он был инициатором их с "Арсеналом" расставания.

В конце августа Виллиан разорвал контракт с "Арсеналом" и свободным агентом вернулся в бразильский "Коринтианс".



Этим Виллиан сэкономил "Арсеналу" около 20 миллионов фунтов в виде зарплаты, однако некоторые вещи для 33-летнего вингера важнее, нежели деньги.



"Мой год в "Арсенале" был довольно сложным. Я не смог толком адаптироваться в клубе. Я не был счастлив там".



"Чтобы до конца прояснить, скажу, что это не клуб хотел расставания. Это я захотел уйти. Я выразил свои чувства и сказал, что я несчастен".



"Я сказал, что хочу уйти куда-нибудь в другое место. Отсюда и взялось это решение. В жизни есть вещи, которые не купить за деньги. Я имею ввиду радость, счастье, мир, крепкую семью. Для меня это важнее всего", — сообщил Виллиан Arena SBT.