Тухель считает, что "Ювентус" стал слабее без Роналду

Главный тренер "Челси" Томас Тухель считает, что уход нападающего Криштиану Роналду ослабил "Ювентус".

"Ювентус" на удивление плохо провел прошлый сезон — как в Серии А, так и в Лиге Чемпионов. С тех пор итальянский гранд также лишился Роналду, который вернулся в "Манчестер Юнайтед".



Тухель чувствует, что "Ювентус" понес существенную потерю, но все равно остается достаточно силен, чтобы дать бой "Челси" в назначенном на среду матче Лиги Чемпионов.



"Время покажет, но я думаю, это не секрет, что любая команда в мире без Криштиану становится слабее, потому что он один из величайших игроков всех времен, и в его лице они лишились большого чемпиона и большой личности".



"Однако выигрывать матчи и быть сильной командой вы можете и без Криштиану Роналду. Они все равно обладают большим опытом, большим талантом и хорошим тренером".



"Это большой клуб с богатым опытом выступлений в Лиге Чемпионов. У них были некоторые проблемы, и старт сезона выдался непростым, но в Лиге Чемпионов они всегда очень убедительны", — цитирует Тухеля Daily Mail.