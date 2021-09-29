Кьеллини надеется, что Жоржиньо получит "Золотой мяч"

Ветеран "Ювентуса" Джорджо Кьеллини считает, что полузащитник "Челси" Жоржиньо заслуживает получить "Золотой мяч" в этом году.

Минувшим летом Жоржиньо и Кьеллини в составе сборной Италии отпраздновали победу на Евро-2020, в финале турнира обыграв англичан.



А со своим клубом Жоржиньо выиграл Лигу Чемпионов, что делает его одним из фаворитов на главную индивидуальную награду в футболе. И Кьеллини очень бы хотел, чтобы его товарищ взял "Золотой мяч".



"Я искренне надеюсь, что он сможет выиграть эту награду, потому что он мой хороший друг".



"Если это случится, я, будучи итальянцем, смогу чувствовать эту награду также и своей, потому что вместе мы одержали победу, эмоции от которой навсегда останутся в наших сердцах".



"Я всегда считал Жоржиьо хорошим игроком. Когда нас стал тренировать Манчини, я смог осознать, насколько он хорош и каким игроком топ-уровня является".



"Возможно, он не обладает выдающимися физическими данными, но настоящая разница кроется в его голове и его характере", — цитирует Кьеллини Sky Sports.