Клопп: "Кертис Джонс провел первоклассный матч"

Кертис Джонс Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил игру полузащитника Кертиса Джонса в победном матче Лиги Чемпионов против "Порту" (1:5).

20-летний Джонс дирижировал всеми атаками "Ливерпуля" в матче на "Драгау", отметившись двумя результативными передачами. Еще несколько раз Кертис мог отличиться сам.

Клопп остался очень доволен игрой юниора, причем не только в атаке.

"Кертис провел хороший матч. До игры у него были небольшие проблемы с желудком. Медики сказали, что мне нужно присматривать за ним, но после матча я сказал ему: "Что бы это ни было, оставь это". Потому что он действительно хорошо сыграл".

"Он поспевал везде, он участвовал во всем. Он создал первый гол, нанеся удивительный удар, который голкипер не смог толком отразить".

"Во многих других ситуациях он был на своем месте — возможно, он не во всем был так же сказочен, как в атакующих действиях, но в плане обороны он провел первоклассный матч".

"Мне многое понравилось в его игре сегодня. Поэтому, Кертис, продолжай в том же духе, это был неплохой вечер", — цитирует Клоппа The Independent.


Метки Джонс, Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Порту

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 29.09.2021 11:25 # tigerpool
    По сути Эллиот и Кёртис были новыми трансферами для Топа в центре. Игроки ничем не хуже того же Эдегора, за которого арсенал заплатил дохрена. Жаль только малой сломался

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  2. true-manc 29.09.2021 11:22 # true-manc
    Наверняка поломается в ближайших матчах и отправится на страпон, как эллиот, на которого скузня "гегемонила" свои вареники до этого.

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  3. tursa 29.09.2021 11:04 # tursa
    на удивление был лучшим в трех последних матчах, везде поспевал и забрал весь центр, удары пока так себе, но на рикошетах пока что голы приносит, уже хорошо

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  4. emily-lfc-2005 29.09.2021 10:57 # emily-lfc-2005
    У Джонса есть всё.Скорость,пас,удар и отличное видение поля!Очередной талант, раскрытый ЮК.Может вырасти в большую звезду.Главное,чтобы избежал серьёзных травм.

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  5. liverbro 29.09.2021 09:32 # liverbro
    Радует!прогрессирует,а не стоит на месте,дальше-больше!

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  6. bangladesh 29.09.2021 09:30 # bangladesh
    это все хорошо, но бля порту - открытая команда, открытый футбол можно развивать атаки так как тебе хочется, игра на встречных курсах, если перенести его игру в реалии анскильной дровосечной апл, где против тебя какой нибудь середняк, который встаёт в своей штрафной в десятером, допустим фк пенси, то тут Картина уже поменяется Кёртис не сможет так играть как вчера против Порту

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  7. mancunia-planet 29.09.2021 09:26 # mancunia-planet
    Вот это тренер, блеать, я понимаю. Реально повезло Ливеру с ним. Работать может с любым материалом, и делает команду, готовую ко всему. Только благодаря ему клуб добился столького. А без него, как МЮ сейчас, ходили бы по краю пропасти.

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  8. lovrentiy 29.09.2021 09:19 # lovrentiy
    Похоже Кейта буде полировать лавку до блеска

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  9. liverpoolec23 29.09.2021 09:04 # liverpoolec23
    Достойная замена Вейналдума.Дальше сити обосцым вместе с их болелой пидором (true-manc)
    YNWA

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