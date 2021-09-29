Клопп: "Кертис Джонс провел первоклассный матч"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил игру полузащитника Кертиса Джонса в победном матче Лиги Чемпионов против "Порту" (1:5).

20-летний Джонс дирижировал всеми атаками "Ливерпуля" в матче на "Драгау", отметившись двумя результативными передачами. Еще несколько раз Кертис мог отличиться сам.



Клопп остался очень доволен игрой юниора, причем не только в атаке.



"Кертис провел хороший матч. До игры у него были небольшие проблемы с желудком. Медики сказали, что мне нужно присматривать за ним, но после матча я сказал ему: "Что бы это ни было, оставь это". Потому что он действительно хорошо сыграл".



"Он поспевал везде, он участвовал во всем. Он создал первый гол, нанеся удивительный удар, который голкипер не смог толком отразить".



"Во многих других ситуациях он был на своем месте — возможно, он не во всем был так же сказочен, как в атакующих действиях, но в плане обороны он провел первоклассный матч".



"Мне многое понравилось в его игре сегодня. Поэтому, Кертис, продолжай в том же духе, это был неплохой вечер", — цитирует Клоппа The Independent.