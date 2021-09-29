Эмери уверен, что Сульшеру не грозит увольнение из МЮ

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери не верит, что его коллеге Оле Гуннару Сульшеру грозит увольнение из "Манчестер Юнайтед".

Сульшер оказался под серьезным давлением, проиграв три из четырех последних матчей во всех соревнованиях, включая поражение 2:1 от "Янг Бойз" в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов.



В свое время Эмери продержался только 18 месяцев в "Арсенале", другом большом английском клубе, поэтому Унаи понимает, что чувствует Сульшер. В то же время испанец убежден, что "Юнайтед" сохраняет веру в его коллегу.



"Я испытал это на себе, когда работал в "Арсенале". Сульшер — бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и главный тренер, который обладает большой поддержкой и уважением".



"Он вывел клуб в Лигу Чемпионов в прошлом году и достиг финала Лиги Европы. В этом году он столкнулся со множеством испытаний, и это правда, что у него были плохие результаты, но со стороны клуба было бы неразумно менять свой курс".



"Если вы сравните состав "Манчестер Юнайтед" с нашим, игрока за игроком, а также посмотрите на их историю, то поймете, что они являются явными фаворитами".



"К той команде, что играла с нами в финале, они добавили Джейдона Санчо, Рафаэля Варана и Криштиану Роналду, поэтому они стали только сильнее".



"Я не боюсь "Манчестер Юнайтед". Мы уважаем их, и уважение — это важно. Если ты потеряешь уважение, другая команда может воспользоваться этим", — цитирует Эмери Daily Mail.