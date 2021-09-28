"Ливерпуль" сокрушил "Порту"

Мохамед Салах и Садио Мане "Ливерпуль" в доминирующей манере переиграл "Порту" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, оформив выездную победу 1:5.

Относительно феерического матча с "Брентфордом" "красные" недосчитались Трента Александер-Арнольда, которого справа в обороне заменил Джеймс Милнер.

"Ливерпуль" сразу же принялся диктовать игру, почти не делясь с соперником мячом, и уже на 18-й минуте счет был открыт. Голкипер "Порту" Диогу Кошта отразил удар Кертиса Джонса с края штрафной, но снаряд отбил прямо на Мохамеда Салаха, который из под зазевавшегося защитника поразил ворота — 0:1.

Далее гости чувствовали себя очень комфортно, регулярно угрожая воротам Кошты, но для полного счастья им не хватало второго гола.

И перед самым перерывом второй гол случился. Милнер в стиле Трента выполнил прострел с правого фланга во вратарскую, где открывшийся Садио Мане подставил ногу — 0:2.

После перерыва "Ливерпуль" продолжил доминировать, сделав счет крупным на 60-й минуте. Джонс увидел, что Салах находится совершенно один на правом краю штрафной и без промедлений снабдил партнера мячом. Мохамед в два касания направил снаряд между ног Кошты — 0:3.

После третьего гола "красные" ослабили хватку. У хозяев даже стали получаться атаки, одна из которых позволила им размочить счет. Это случилось на 74-й минуте, когда Мехди Тареми с линии вратарской замкнул крученую подачу партнера — 1:3.

Однако уже спустя три минуты гости восстановили прежнюю разницу в счете. Вышедший на замену Роберто Фирмино наказал покинувшего свои ворота Кошту, с дистанции катнув мяч мимо голкипера — 1:4.

Именно Фирмино и поставил точку в матче. На 81-й минуте Роберто подкараулил в штрафной отскок от игрока "Порту", заблокировавшего дальний удар, и сразу же поразил ворота — 1:5.

Как и в феврале 2018, "Порту" пропустил на своем поле от "Ливерпуля" пять голов. "Красные" показали себя более классной и опытной командой, одержав победу в доминирующей манере.

"Порту" (Португалия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:5 (0:2)

Голы: Тареми 74 — Салах 18, 60, Мане 45, Фирмино 77, 81.

"Порту": Кошта, Корона, Кардозу, Маркано, Сануси (Венделл 56), Отавио (Виейра 14), Оливейра (Пепе 67), Урибе (Витинья 56), Диас, Тареми, Мартинес (Груич 45).

"Ливерпуль": Алиссон, Милнер (Гомес 66), Матип, Ван Дейк, Робертсон, Джонс, Фабиньо, Хендерсон (Окслейд-Чемберлен 73), Салах (Фирмино 67), Жота (Ориги 88), Мане (Минамино 67).


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, Порту

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2021 23:55

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Последние комментарии:




  1. electric 29.09.2021 00:05 # electric
    Группа B
    1 Ливерпуль 6
    2 Атлетико М 4
    3 Порту 1
    4 Милан 0

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  2. naby-keita 29.09.2021 00:05 # naby-keita
    Абсолютная доминация. Клопп величайший, походу многие забыли это.
    Горожан с победой ;-)

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  3. bbezvizz 29.09.2021 00:04 # bbezvizz
    Ливерпуль Императоры
    Членси императрицы моего одноглазого Члена

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  4. suddenly 29.09.2021 00:02 # suddenly
    Недолго новость висела на главной...

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  5. liverfun 29.09.2021 00:02 # liverfun
    молодцы, очень мощный матч, не давали продохнуть хозяевам, джонс отлично сыграл, можно сказать 4 гола организовал, ну и помимо этого громаднейшим объем работы выполнил.
    хороший результат плюс ротация, должны быть готовы к воскресенью.
    клопп топ

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  6. liverbro 29.09.2021 00:01 # liverbro
    ИМПЕРАТОРЫ!Всех красных с победой!

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  7. bmw-e34 29.09.2021 00:01 # bmw-e34
    К р а с и в о

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  8. gerrard08 29.09.2021 00:01 # gerrard08
    Одна из простейших игр сезона, легче наверное было только с норвичем, Порту по этой игре абсолютно не заслужил быть в лч. Хз за счет чего они прошли юве в прошлом году.
    По игрокам Кертис мом и топ. Этот чувак возможно даже талантливее того же Эллиота. Великолепен под прессингом и еще меня безумно радует, что он не боится брать игру на себя. В не больше Джеррарда, чем в том же Хенде. Так же молодцы оборонительные игроки, конь Милли и только Гомез опять привез и разочаровал. Мина и Окс нихуя не показали против немотивированных португалов, как обычно.
    Юнва! Первые в группе смерти. Жаль Милан не дотерпел ничью.

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  9. bbezvizz 29.09.2021 00:01 # bbezvizz
    Ливерпуль сокрушил Порту
    морально износиловал опустил собак пенсов

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  10. bbezvizz 28.09.2021 23:58 # bbezvizz
    Пенсы собаки че с е балом?

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  11. b84 28.09.2021 23:58 # b84
    YNWA!!!

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  12. electric 28.09.2021 23:58 # electric
    КНЯЗИ на троне!!!!

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