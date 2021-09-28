"Ливерпуль" сокрушил "Порту"

"Ливерпуль" в доминирующей манере переиграл "Порту" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, оформив выездную победу 1:5.

Относительно феерического матча с "Брентфордом" "красные" недосчитались Трента Александер-Арнольда, которого справа в обороне заменил Джеймс Милнер.



"Ливерпуль" сразу же принялся диктовать игру, почти не делясь с соперником мячом, и уже на 18-й минуте счет был открыт. Голкипер "Порту" Диогу Кошта отразил удар Кертиса Джонса с края штрафной, но снаряд отбил прямо на Мохамеда Салаха, который из под зазевавшегося защитника поразил ворота — 0:1.



Далее гости чувствовали себя очень комфортно, регулярно угрожая воротам Кошты, но для полного счастья им не хватало второго гола.



И перед самым перерывом второй гол случился. Милнер в стиле Трента выполнил прострел с правого фланга во вратарскую, где открывшийся Садио Мане подставил ногу — 0:2.



После перерыва "Ливерпуль" продолжил доминировать, сделав счет крупным на 60-й минуте. Джонс увидел, что Салах находится совершенно один на правом краю штрафной и без промедлений снабдил партнера мячом. Мохамед в два касания направил снаряд между ног Кошты — 0:3.



После третьего гола "красные" ослабили хватку. У хозяев даже стали получаться атаки, одна из которых позволила им размочить счет. Это случилось на 74-й минуте, когда Мехди Тареми с линии вратарской замкнул крученую подачу партнера — 1:3.



Однако уже спустя три минуты гости восстановили прежнюю разницу в счете. Вышедший на замену Роберто Фирмино наказал покинувшего свои ворота Кошту, с дистанции катнув мяч мимо голкипера — 1:4.



Именно Фирмино и поставил точку в матче. На 81-й минуте Роберто подкараулил в штрафной отскок от игрока "Порту", заблокировавшего дальний удар, и сразу же поразил ворота — 1:5.



Как и в феврале 2018, "Порту" пропустил на своем поле от "Ливерпуля" пять голов. "Красные" показали себя более классной и опытной командой, одержав победу в доминирующей манере.



"Порту" (Португалия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:5 (0:2)



Голы: Тареми 74 — Салах 18, 60, Мане 45, Фирмино 77, 81.



"Порту": Кошта, Корона, Кардозу, Маркано, Сануси (Венделл 56), Отавио (Виейра 14), Оливейра (Пепе 67), Урибе (Витинья 56), Диас, Тареми, Мартинес (Груич 45).



"Ливерпуль": Алиссон, Милнер (Гомес 66), Матип, Ван Дейк, Робертсон, Джонс, Фабиньо, Хендерсон (Окслейд-Чемберлен 73), Салах (Фирмино 67), Жота (Ориги 88), Мане (Минамино 67).