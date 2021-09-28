Тухель не знает, сколько игроков "Челси" вакцинировались от коронавируса

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что не знает, сколько его игроков вакцинировались от COVID-19, и даже не собирается советовать подопечным уколоться.

В преддверии выезда к "Ювентусу" в рамках Лиги Чемпионов "Челси" лишился полузащитника Нголо Канте, который самоизолировался на 10 дней после того, как у него обнаружили коронавирус.



И хотя сам Тухель уже привит, Томас убежден, что вакцинация — это сугубо личное дело.



"К сожалению, тест Нголо дал положительный результат, и теперь ему нужно следовать протоколам, предусмотренным властями".



"Сегодня он не тренировался и, конечно, не был с коллективом. Я не знаю, какой процент наших игроков вакцинирован. Это не так, что я не хочу вам говорить. Я просто не знаю".



"Мы тоже являемся отражением общества. Игроки — взрослые люди, и они могут свободно решить, вакцинироваться или нет. Думаю, мы должны принять это".



"Каждый раз, когда кто-нибудь подхватывает вирус здесь, мы очень остро чувствуем, что ситуация с ковидом не закончилась".



"Надеюсь, влияние этого будет минимально, но у меня нет решения. Я лишь могу принять решение за себя. Каждый должен самостоятельно поразмыслить и решить, идти ли на риск".



"Думаю, это серьезный вопрос, и вакцинация выглядит достойной защитой. Лично я вакцинирован, я решил так для себя. Но я не чувствую, что нахожусь в положении, чтобы уверенно раздавать рекомендации другим. Думаю, это было бы чересчур".



"Я футбольный тренер, я не эксперт в этом на 100 процентов, так что оставлю рекомендации экспертам. Каждый из нас достаточно взрослый, и мы живем в свободной стране и свободном обществе, что хорошо, поэтому люди могут решить сами".



"Конечно, мы несем ответственность за свои действия, и нам не нравится терять игроков. Но мы не злимся на Нголо. Мы переживаем за него. Мы будем поддерживать с ним контакт и надеемся, что он вернется как можно скорее. Но, конечно, мы бы хотели, чтобы все игроки были в строю", — цитирует Тухеля The Independent.