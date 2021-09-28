"Арсенал" рискует потерять Джаку на два месяца
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака рискует пропустить до двух месяцев с травмой связок колена.
Отбыв трехматчевую дисквалификацию, Джака вернулся в стартовый состав "Арсенала" на дерби против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье.
Однако в концовке победного для "канониров" дерби (3:1) Гранит пострадал в столкновении с Лукасом Моурой, повредив свое правое колено.
Как сообщает talkSPORT, первичное обследование обнаружило у 29-летнего швейцарца повреждение внутренней боковой связи, а восстановление займет от шести до восьми недель.
Добавим, что этот диагноз все еще нуждается в подтверждении, однако после дерби Северного Лондона главный тренер "Арсенала" Микель Артета говорил, что "весьма обеспокоен" состоянием Джаки.
28.09.2021 22:00
Просмотров: 153
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Джаке конечно здоровья, но его отсутствие на поле, это скорее всего к лучшему.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий